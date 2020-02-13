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Капелло назвал главную проблему Барселоны

Испания
(1 голосов)

Каталонцы слишком часто надеются на Месси

Капелло назвал главную проблему Барселоны
Новина українською

Бывший тренер "Реала"и "Милана" Фабио Капелло поделился мнением об игре "Барселоны" в последних матчах, а также назвал главный недостаток команды.

"Барселлона" нравилась мне прежней. Теперь игроки этой команды слишком часто пасуются друг с другом по всему полю, даже не приближаясь к чужой штрафной. Они ждут, пока гениальный Лионель Месси сделает что-нибудь волшебное, — приводит AS слова Капелло.

После 23 туров чемпионата Испании-2019/20 "Барселона" занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидера турнира, "Реала", составляет 3 очка.

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В статье: Лионель Месси Фабио Капелло Барселона
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Комментарии (9)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.02.2020 в 17:52
И вот что интересно... Здесь есть один ТриДваРаз, ну, вы поняли, это Боря Моисеев, который, как дурень со ступою носится с фантазиями про то, как Месси, якобы, выгнал Ибру, И этот Боря Моисеев, даже не отдупляется на тему того, что Флорентино Перес выгнал из Реала двух легенд - Рауля и Касильяса... Только потому, чтобы те, не перебивали своей славой его "заслуги" перед Реалом. Т.е., этот Боря Моисеев не имеет мозгов, говоря про Месси и Ибру, потому что, если бы у него были мозги, он знал бы, что ему за его лживые слова про Месси и Ибру, обязательно прилетит ответка.. И таки, прилетела....
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ВітяДобрий ніч (Київ)
13.02.2020 в 18:02
Слова не брехливі, а взяті з книги-біографії Ібри.. Так шо узбагойся, сосунчік
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.02.2020 в 17:30
Капелло секрета не открыл. Всем нравилась великая Барселона времен Гвардиолы, Хави и Иньесты. Но, годы идут, возраст берёт своё, соответственно, и игра команды меняется. Не все могут быть Хави и Иньестами! И лишь один Лео Месси вот уже 11-й год подтверждает свой высокий уровень, таща на себе Барсу и добывая для клуба победы и трофеи. Если сказать просто, то на футбольном поле, лучший футболист мира - Лео Месси и игрок и тренер, и забивала и распасовщик и воспитатель молодёжи и тот, кто ставит на место арбитров. Наличие в великой Барселоне великого Лео Месси хотя бы ещё 2-3 года позволит Барселоне безболезненно пройти и завершить перестройку клуба в сторону омоложения, не упустив при этом возможность каждый год брать по 2-3 или больше трофеев!
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ВітяДобрий ніч (Київ)
13.02.2020 в 17:38
Кончіл! Спасібо"лучший футболист мира - Лео Месси и игрок и тренер, и забивала и распасовщик и воспитатель молодёжи и тот, кто ставит на место арбитров" - возбуждающій момент
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-4
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MES QUE UN CLUB
13.02.2020 в 17:08
То что было, уже прошло и сравнивать с настоящим нет смысла. Как по мне, так в ближайших пару сезонов в Барсе каких либо особых изменений в лучшую сторону ожидать не стоит. Сейчас в команде часть игроков предпенсионного возраста, вторая половина молодые и никого посредине. Только после ухода старших можно строить новую команду и безболезненно этот период не пройдёт. И в присутствии этого золотого/пожилого поколения молодёжь не покажет себя во всей красе, а будут уходить в другие клубы. PS. Кстати прежний Капелло тоже был лучшим тренером, чем с последней своей командой. ))
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ВітяДобрий ніч (Київ)
13.02.2020 в 17:21
Звісно! можливо буде щось змінити тільки після відходу Мессі, бо він замість того, щоб допомагати і чогось навчити молодих, спонукає їх шліфовать пілотку(головний убір у вигляді сплюснутої з боків легкої шапочки)
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Elektrikc (Львів)
13.02.2020 в 17:02
Завжди пасують на генітального Гнома тому, що хочуть грати в основі, тому що гном вирішує хто буде сидіти на банці. Генітальний мессі гробить легендарну Барселону. Прийшов час просто піти, і доказати свою генітальність в іншому місці.
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ВітяДобрий ніч (Київ)
13.02.2020 в 17:15
А пам'ятаєш як Мессі обісрався, коли в Барсу перейшов Ібрагімовіч, і показав карліку майстер-клас, як потрібно забивати? Тоді хитросракий лучшій пішоход міра побіг ридать в ширінку Гвардіоли, щоб той поставив його на позицію Златана, тіпа як він посмів грати краще за лучшєго футболіста. Це низький вчинок Мессі, який засвідчує, що геніталії в нього жіночі
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ВітяДобрий ніч (Київ)
13.02.2020 в 16:53
Ну Мессі боровся за це роками, щоб команда грала лише через нього, бо хоче завжди почувати себе єдиним і неповторним! І коли взяли тренера, який головною своєю метою вважає зробити унилого карліка щасливим, то у всіх розумних людей не виникає сумнівів, що Барселона - це команда Мессі!
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