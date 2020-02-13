Капелло назвал главную проблему Барселоны

Бывший тренер "Реала"и "Милана" Фабио Капелло поделился мнением об игре "Барселоны" в последних матчах, а также назвал главный недостаток команды.

"Барселлона" нравилась мне прежней. Теперь игроки этой команды слишком часто пасуются друг с другом по всему полю, даже не приближаясь к чужой штрафной. Они ждут, пока гениальный Лионель Месси сделает что-нибудь волшебное, — приводит AS слова Капелло.

После 23 туров чемпионата Испании-2019/20 "Барселона" занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидера турнира, "Реала", составляет 3 очка.