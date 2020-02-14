Барселона - Хетафе. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 24-й тур. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 15.02.2020. 17:00. Арбитр в поле – Гильермо Фернандес; видеотрансляция – "Футбол 2", MEGOGO

"Хетафе" – домашняя команда, на своем поле она играет лучше, чем в гостях. А "Барселона" в начале сезона часто теряла очки на выезде. Например, к поединку на "Колизеум Альфонсо Перес" каталонцы подошли с четырёхматчевой безвыигрышной серией (во всех турнирах). Уступили "Атлетику", "Гранаде", сыграли вничью с "Осасуной" и "Боруссией" Дортмунд в Лиге чемпионов. Поэтому многие ставили на команду Бордаласа перед тем поединком.

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Однако тренер "Хетафе" просчитался и легко отдал очки сопернику. По идее, в домашнем поединке "гранатовым" должно быть еще легче, но мы знаем о сопутствующих обстоятельствах. "Барселона" до сих пор ищет себя после смены тренера; донимают кадровые проблемы (кроме травм, еще и дисквалификации), а "Хетафе" прибавил обороты по сравнению с первым кругом. Чего стоит хотя бы победа в прошлом туре над "Валенсией". Всего в чемпионате "городские" выиграли четыре последних матча, и семь из последних девяти. И все эти победы – с "сухими" счетами. Если Бордалас побеждает, то обычно начисто (из 12-и побед в чемпионате – девять без пропущенных мячей).

Настораживает болельщиков "Хетафе" не только поражение от "Барсы" в первом круге, но и недавнее фиаско в поединке с "Реалом" на своем поле – 0:3. Поэтому сейчас перед тренером команды из пригорода Мадрида стоит дополнительный вызов: доказать, что промежуточная третья позиция и заявка на статус третьей силы чемпионата – не случайное стечение обстоятельств. Хорошая игра на "Камп Ноу" может стать сильным аргументом.

"Хетафе" не любит контролировать мяч, а "Барселона", наоборот, обожает этот компонент игры. Поэтому ожидаем процент на уровне 80-и. Зато у "синих" слаженная и высоко поднятая линия обороны, а контратаки особенно опасны из-за наличия изобретательных игроков в линии нападения. Интересно, как с этим всем справится Кике Сетьен.

Ему уже традиционно приходится строить игру без травмированных Луиса Суареса и Усмана Дембеле. Однако и без свежих потерь не обходится: дисквалифицированный Клеман Лангле, поэтому рядом с Пике снова увидим не убедительного Самуэля Юмтити. В поединке с "Бетисом" было достаточно проблем в защите, а лучшим был именно Лангле. Очень неуместным для "Барсы" является его отстранение.

У "Хетафе" дисквалифицирован защитник Дамьен Суарес – и это огромная потеря для Бордаласа. Уругваец – ключевой игрок "городских", поэтому тренеру придется выкручиваться из неприятной ситуации. Испанская пресса отмечает, что возможны изменения в составе в связи с матчем Лиги Европы против "Аякса", который состоится в ближайший четверг. Этот поединок вызывает немалое возбуждение в расположении команды.

Прогноз. Победа "Барселоны" 2:1.

Ставка : возможно, если бы этот матч в текущих условиях состоялся на поле "Хетафе", мы бы даже рискнули спрогнозировать победу команды Бордаласа. А так прогнозируем бой, но с итоговым успехом для "Барселоны". Каталонцы выглядят неплохо в домашних поединках, а там, где что-то не получается, разбирается Лео Месси. Голами или ассистами. Ставка на успех "Барсы" с разницей в один-два гола.