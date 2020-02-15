Реал - Сельта. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 24-й тур. Испания. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу". 16.02.2020. 22:00. Арбитр в поле – Хавьер Арбелола; видеотрансляция – "Футбол 1", MEGOGO

Не стоит заранее отдавать три очка "Реалу". "Сельта" хоть и аутсайдер – но соперник опасный. В этом на собственной шкуре в прошлом туре убедился экс-тренер "сливочных" Хулен Лопетеги. Благодаря той победе над "Севильей", а также тому, что в последних пяти турах было лишь одно поражение, "Сельта" поднялась над зоной вылета и теперь готова наращивать темп. Чтобы, по крайней мере, обезопасить себя от борьбы за выживание.

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Конечно, Оскар Гарсия понимает силу соперника, однако у него как у бывшего игрока "Барселоны" не должно быть страха перед "Реалом". И избыточного пиетета. Наоборот, должно переполнять желание насолить мадридцам. Этим он убьет двух зайцев: поспособствует прогрессу "Сельты" и удовлетворит собственное самолюбие.

У "Сельты" есть относительно свежий успешный опыт борьбы с "Реалом". Например, в Кубке Испании 2017/18 галисийцы прошли мадридцев на стадии четвертьфинала, победив на "Бернабеу" 2:1, а дома защитив результат ничьей 2:2. "Сельта" тогда не выиграла Кубок, но победа в Мадриде все равно стала памятной. Ведь в чемпионате в новейшей истории противостояния нечасто удается проявлять себя на "Бернабеу". Семь последних матчей – семь поражений, среди которых и позорные 1:7 и 0:6.

"Реал" с треском вылетел из Кубка Испании, однако после этого уже одержал разгромную победу над "Осасуной" в Ла Лиге в гостях. Самое интересное, что по рисунку игры мадридцы не имели такого существенного преимущества, но реализовали свои моменты благодаря классу. Зидан четко подчеркнул сильные стороны своей команды: мощная игра в воздухе, физическая выносливость, характер, эффективное применение длинных передач. Впрочем, этого может быть и недостаточно для успешного ведения борьбы на двух фронтах. Тем более, на горизонте уже виднеются силуэты грозных соперников – "Барселоны" и "Манчестер Сити". Без стабильности их не одолеть.

С кадрами вроде как все налаживается. Марко Асенсио и Мариано Диас – давние и не определяющие потери, Хамес Родригес тоже не ключевой игрок, однако и он уже вернулся в обойму. Восстановился Азар, но его Зидан может выпустить лишь на несколько десятков минут. Все остальные – готовы к бою. У "Сельты" дисквалифицирован Уго Мальо.

Прогноз. Победа "Реала" 3:1.

Ставка : "Сельта" – агрессивная и изобретательная в атаке, но уязвима в обороне. Поэтому напрашивается ставка на голы и в одни, и в другие ворота. "Реал" может снова повторить трюк, примененный на поле "Осасуны": победить на классе, благодаря умению выжимать максимум из своих вспышек в игре.