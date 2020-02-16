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Примера. 24-й тур. Реал - Сельта 2:2. Рецепт против тщеславия

Испания
(2 голосов)

Мадридцы теряют очки с аутсайдером

Примера. 24-й тур. Реал - Сельта 2:2. Рецепт против тщеславия
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" – лидер, однако положение мадридцев до сих пор остается шатким. Скорость команды Зидана не соответствует чемпионским оборотам, однако конкуренты двигаются еще медленнее. Можно констатировать, что по состоянию на сейчас "Реал" борется с проблемами немного лучше, чем конкуренты. Однако все может измениться со дня на день.

Примера. 24-й тур. Реал - Сельта 2:2. Рецепт против тщеславия - изображение 1

"Сельта" шокировала мадридцев эффективностью в первом тайме. Галисийцы почти все время защищались, изредка переходя за центр поля. Впрочем, когда эти переходы происходили, - а было такое дважды, - у ворот Тибо Куртуа возникал настоящий пожар. И в первом случае он охватила все мадридские владения. Провал соперника в центре поля позволил Яго Аспас спокойно принять мяч и отдать зрячую передачу на Фёдора Смолова, а тот ловко разобрался и с защитником, который его опекал, и с Тибо Куртуа.

Второй выпад пришлось ждать почти полчаса. Гости заработали угловой бесперспективным ударом мяча в ногу кому-то из мадридцев. А уже после подачи от флажка Джозеф Айду шикарно стрелял головой, однако Куртуа потянул. А было бы забавно со счетом 0:2.

Примера. 24-й тур. Реал - Сельта 2:2. Рецепт против тщеславия - изображение 2

Забавно для нейтральных болельщиков и сторонников "Барселоны", для Зидана же и его окружения – плачевно. "Реал" держал защиту "Сельты" в напряжении, однако ни разу в створ ворот так и не пробил. Бейл (дважды), Марсело, Бензема, Каземиро обстреливали территорию вокруг ворот, но не саму рамку. Азар не бил по воротам, но много работал с мячом и пытался обострять передачами. Получалось так себе, если честно.

Перерыв позволил "Сельте" перевести дыхание, но не погасил запала "Реала". С возобновлением игры восстановился и штурм ворот Рубена Бланко. И если гол Серхио Рамоса состоялся из офсайда, то Тони Кросса после передачи Марсело (его активность на фланге существенно помогала команде) – с чистого игрового положения. Волна адреналина хлынула, и мадридцы ее оседлали.

Атаки накатывались на ворота "Сельты" одна за другой и второй гол не был уже недостижимой мечтой. Это был лишь отложенный во времени факт. Вальверде и Каземиро не реализовали свои моменты, но поддержали общий тренд матча. Азар прорвался и заработал пенальти. Хитро, поскольку бесперспективно проталкивал мяч за пределы поля, но на выставленную руку Рубена наткнулся еще в пределах штрафной площади. Арбитр назначил наказание даже без просмотра видеоповтора. Серхио Рамос с привычной для себя гордостью павлина реализовал приговор. И с такой же гордостью отпраздновал... А потом как капитан позволил команде остановиться.

Примера. 24-й тур. Реал - Сельта 2:2. Рецепт против тщеславия - изображение 3

Зидан тоже выдохнул облегченно, сразу убрав с поля Азара. Однако "Сельта" требовала к себе большего уважения и требовала не словами, не криками, не заносчивостью – а забитыми мячами. Атака малыми силами против насыщенной защиты и растерянного Рамоса, который выдвинулся далеко вперед, завершилась разрезной передачей Дениса Суареса на Санти Мину, и его точным ударом – 2:2.

Далее "Реал" снова заиграл агрессивно, но было уже слишком мало времени. Удар Бенземы потянул голкипер, а перед тем Карим с убойной позиции не попал в угол. Серхио Рамос в панике не попал по мячу, а затем зря падал в надежде получить еще одно право на пенальти. Его эмоции радости на границе с тщеславием изменились эмоциями разочарования.

"Реал" до сих пор лидер, но напоминает колосса на глиняных ногах.

Примера. 24-й тур. Реал - Сельта 2:2. Рецепт против тщеславия - изображение 4

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Сельта" 2:2
Голы: Тони Кроос 52, Серхио Рамос 65 (пен.) - Фёдор Смолов 7, Сантьяго Мина 85

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос (Лука Йович 81), Карим Бензема, Эден Азар (Винисиус Жуниор 73), Гарет Бэйл (Ферлан Менди 84), Марсело, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде

"Сельта": Рубен, Нестор Араухо, Окай Йокушлу, Фёдор Смолов (Денис Суарес 70), Яго Аспас, Рафинья Алькантара, Филип Брадарич (Сантьяго Мина 83), Лукас Оласа, Джозеф Айду, Кевин Васкес (Пионе Систо 55), Жейсон Мурильо

Предупреждения: Гарет Бэйл 72, Даниэль Карвахаль 74 - Лукас Оласа 57, Окай Йокушлу 70

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В статье: Эден Азар Зинедин Зидан Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Сельта (Виго)
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Комментарии (25)
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metall5291 (Kharkiv)
17.02.2020 в 00:31
Слов нет, а за выражения могут забанить. Игра отвратительная, результат закономерный. Ну не хочет Реал идти в чемпионы по лёгкому, интригу ему подавай. Будет Зидану интрига, особенно если Эль Классико сольет не сильно бодрой Барсе. А почему бы нет, если Сельта озадачила не по детски. Сельта, в которой кроме "ветерана движения" Аспаса нет ни одного игрока высокого уровня.______________________________________ Эх, нет на ветке тех некоторых барселонских болельщиков , которые сегодня могли бы устроить настоящий "зашквар". Все знают, кто имеется ввиду в первую очередь. А вот американца, мне кажется, "прибили" за компанию. Ладно, "реалистам" спокойной ночи. Если получится. А "барселонцам" ещё и приятной, заслужили, (кто смотрел, особенно). Всем добра и удачи.
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+2
0
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Барселинис (землянин)
17.02.2020 в 00:18
Дариан Кларк. С таким проблемами в атакующей линии, когда только с помощью арбитров Реал сейчас добывает победы, думаю, что при нормальном судействе, у Реала в этом матче могут быть серьезные проблемы... Например, 1-1. .............. Дариан хотел 1-1, но 2-2 тоже хорошо!
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+3
0
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okolegko (Київ)
17.02.2020 в 00:13
Кгм... подивимося, як зіграють з МС, а то останнім часом голова йде обертом від ЛаЛіги . ЗІ. Окреме дякую за фото від Семйона
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0
0
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
17.02.2020 в 00:22
Надеюсь МС дрюкнет мадридских питушков. Я правильно говорю Витёк желтоголовый? Витёк а-у ты меня слышишь?
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0
0
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Барселинис (землянин)
17.02.2020 в 00:25
Да не трогай ты его.)) Шас тут заляпает всё своим жёлтым...))
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0
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Барселинис (землянин)
17.02.2020 в 00:30
Да уж.. Семьон умеет фотки подбирать в тему..
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0
0
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
17.02.2020 в 00:07
Молодцы Сельта. Наверное монреалец и американец удовлетворены как игра закончилась Вы там держитесь, все нормальные мысленно с вами.
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+4
0
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Blackboria (Тернопіль)
17.02.2020 в 00:14
я не удовлетворен )) я прогнозував 1 -2 перемога Сельти ))
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+2
0
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
17.02.2020 в 00:16
Я о тех которых наше ——- в бан отправили.
+1
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
17.02.2020 в 00:03
Разница в классе между игроками Реала видна любому. Баланса в игре нет абсолютно
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+1
-1
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Loader (Днепр)
17.02.2020 в 00:07
Конечно, всяких Джуниоров не всегда получается вписать в модель, особенно когда ее нет.
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+1
0
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Loader (Днепр)
17.02.2020 в 00:03
Рамос с Марсело - списанная компания. Неудивительно, что у них проблема с продлением контрактов. Хороши впереди и никакие позади.
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
17.02.2020 в 00:07
С какого это? Эти двое и играют в отличии от остальных
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0
0
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Loader (Днепр)
17.02.2020 в 00:09
Я не против того же Рамоса, но уже пару лет он, как защитник, никакой. Про Марсело вообще нет смысла говорить.
+1
0
oda1979 (Запорожье)
17.02.2020 в 00:13
Ну, если с ван Дейком сравнивать, то никакой. А если с к примеру с Пике или Милитао/Фернандесом то терпимо
0
-1
avatar
Loader (Днепр)
17.02.2020 в 00:18
Ван Дейк сейчас топ мирового уровня. И тот же Пике достает хорошие мячи, что бы о нем не говорили. А вот Рамос сдулся очень сильно, как это ни печально. Мне нравится сборная Испании и жаль, что защита так постарела.
0
0
avatar
Loader (Днепр)
17.02.2020 в 00:01
Что-то за последние сутки уже наговорили.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
17.02.2020 в 00:00
Счёт по игре. Патлавый то от защитник, то от нападающий в купи с джуниором уже какую игру напрягают. Кроме себя и мяча ничего видеть не хотят. Бейл это футбольное недоразумение. Загадка, почему арбитр ему красную не дал. Играет старая гвардия в лице Казимиром, Модрича, Рамоса и Бензема с Карвахалем. Остальные быстроногие Абелардо
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
17.02.2020 в 00:10
Увы, именно так. С самого начала надо было выпускать Менди. И не выпускать пока Азара. Бэйла не выпускать вообще. Жаль Китай закрылся, а больше его продать некуда. Ну и наконец, Винисиус, тот запорет 99 моментов из 100. Я бы еще понял выбор Зиданом этого состава, если бы на неделе играть Лигу Чемпионов. Так нет же. "Так зачем же" (как говорил Голохвастов) этот состав.
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+3
0
avatar
Loader (Днепр)
17.02.2020 в 00:31
А что здесь удивительно? У Зидана было все хорошо, когда была построена команда умным тренером.
0
0
avatar
Blackboria (Тернопіль)
16.02.2020 в 23:57
Ну шо, балаболи мадрідські, проковтнули величну гру своєї команди? Поговоримо?
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+3
0
metall5291 (Kharkiv)
17.02.2020 в 00:00
Побалакаємо, але точно не з такими.
Ответить
0
-3
avatar
Blackboria (Тернопіль)
17.02.2020 в 00:09
Метал5291 - тебе на увазі не мав. Моє звернення було адресовано таким як троль с костопіля, вітя той шо добрий ніч і їм подібним, які лиють купу лайна на гілках Барселони, обзивають її вболівальників та свідомо перекручують факти...
+3
0
oda1979 (Запорожье)
17.02.2020 в 00:00
Идиотизма, тут люди о футболе говорят.
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0
-4
metall5291 (Kharkiv)
17.02.2020 в 00:17
Добре, я вже забув.
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+3
0

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