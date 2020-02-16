Примера. 24-й тур. Реал - Сельта 2:2. Рецепт против тщеславия

"Реал" – лидер, однако положение мадридцев до сих пор остается шатким. Скорость команды Зидана не соответствует чемпионским оборотам, однако конкуренты двигаются еще медленнее. Можно констатировать, что по состоянию на сейчас "Реал" борется с проблемами немного лучше, чем конкуренты. Однако все может измениться со дня на день.

"Сельта" шокировала мадридцев эффективностью в первом тайме. Галисийцы почти все время защищались, изредка переходя за центр поля. Впрочем, когда эти переходы происходили, - а было такое дважды, - у ворот Тибо Куртуа возникал настоящий пожар. И в первом случае он охватила все мадридские владения. Провал соперника в центре поля позволил Яго Аспас спокойно принять мяч и отдать зрячую передачу на Фёдора Смолова, а тот ловко разобрался и с защитником, который его опекал, и с Тибо Куртуа.

Второй выпад пришлось ждать почти полчаса. Гости заработали угловой бесперспективным ударом мяча в ногу кому-то из мадридцев. А уже после подачи от флажка Джозеф Айду шикарно стрелял головой, однако Куртуа потянул. А было бы забавно со счетом 0:2.

Забавно для нейтральных болельщиков и сторонников "Барселоны", для Зидана же и его окружения – плачевно. "Реал" держал защиту "Сельты" в напряжении, однако ни разу в створ ворот так и не пробил. Бейл (дважды), Марсело, Бензема, Каземиро обстреливали территорию вокруг ворот, но не саму рамку. Азар не бил по воротам, но много работал с мячом и пытался обострять передачами. Получалось так себе, если честно.

Перерыв позволил "Сельте" перевести дыхание, но не погасил запала "Реала". С возобновлением игры восстановился и штурм ворот Рубена Бланко. И если гол Серхио Рамоса состоялся из офсайда, то Тони Кросса после передачи Марсело (его активность на фланге существенно помогала команде) – с чистого игрового положения. Волна адреналина хлынула, и мадридцы ее оседлали.

Атаки накатывались на ворота "Сельты" одна за другой и второй гол не был уже недостижимой мечтой. Это был лишь отложенный во времени факт. Вальверде и Каземиро не реализовали свои моменты, но поддержали общий тренд матча. Азар прорвался и заработал пенальти. Хитро, поскольку бесперспективно проталкивал мяч за пределы поля, но на выставленную руку Рубена наткнулся еще в пределах штрафной площади. Арбитр назначил наказание даже без просмотра видеоповтора. Серхио Рамос с привычной для себя гордостью павлина реализовал приговор. И с такой же гордостью отпраздновал... А потом как капитан позволил команде остановиться.

Зидан тоже выдохнул облегченно, сразу убрав с поля Азара. Однако "Сельта" требовала к себе большего уважения и требовала не словами, не криками, не заносчивостью – а забитыми мячами. Атака малыми силами против насыщенной защиты и растерянного Рамоса, который выдвинулся далеко вперед, завершилась разрезной передачей Дениса Суареса на Санти Мину, и его точным ударом – 2:2.

Далее "Реал" снова заиграл агрессивно, но было уже слишком мало времени. Удар Бенземы потянул голкипер, а перед тем Карим с убойной позиции не попал в угол. Серхио Рамос в панике не попал по мячу, а затем зря падал в надежде получить еще одно право на пенальти. Его эмоции радости на границе с тщеславием изменились эмоциями разочарования.

"Реал" до сих пор лидер, но напоминает колосса на глиняных ногах.

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Сельта" 2:2

Голы: Тони Кроос 52, Серхио Рамос 65 (пен.) - Фёдор Смолов 7, Сантьяго Мина 85

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос (Лука Йович 81), Карим Бензема, Эден Азар (Винисиус Жуниор 73), Гарет Бэйл (Ферлан Менди 84), Марсело, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде

"Сельта": Рубен, Нестор Араухо, Окай Йокушлу, Фёдор Смолов (Денис Суарес 70), Яго Аспас, Рафинья Алькантара, Филип Брадарич (Сантьяго Мина 83), Лукас Оласа, Джозеф Айду, Кевин Васкес (Пионе Систо 55), Жейсон Мурильо

Предупреждения: Гарет Бэйл 72, Даниэль Карвахаль 74 - Лукас Оласа 57, Окай Йокушлу 70