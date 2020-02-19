Президент Атлетико: Энфилд не прошёл бы проверку УЕФА

Президент "Атлетико" Энрике Сересо после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:0) высказался о домашнем стадионе мерсисайдского клуба, на котором пройдёт ответная встреча.

"Энфилд" — отличный стадион, который посещает множество фантастических болельщиков, но также это очень старый стадион. Если бы УЕФА провёл техническую проверку на "Энфилде", стадион не смог бы её пройти", — приводит слова Сересо Football Espana со ссылкой на Gol TV.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Атлетико" состоится в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" 11 марта.