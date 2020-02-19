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Президент Атлетико: Энфилд не прошёл бы проверку УЕФА

Испания
(2 голосов)

По мнению главы испанского клуба, стадион очень стар

Президент Атлетико: Энфилд не прошёл бы проверку УЕФА
Новина українською

Президент "Атлетико" Энрике Сересо после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:0) высказался о домашнем стадионе мерсисайдского клуба, на котором пройдёт ответная встреча.

"Энфилд" — отличный стадион, который посещает множество фантастических болельщиков, но также это очень старый стадион. Если бы УЕФА провёл техническую проверку на "Энфилде", стадион не смог бы её пройти", — приводит слова Сересо Football Espana со ссылкой на Gol TV.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Атлетико" состоится в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" 11 марта.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Энрике Сересо Ливерпуль Энфилд
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Комментарии (3)
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Запорізьке Торпедо (zp)
19.02.2020 в 18:43
вот на этом-то старом стадионе матрасникам и кирдык) Hala Real Madrid!
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
19.02.2020 в 18:06
Ща глоры ливерки начнут верещать
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Krivbass6 (Кривой Рог)
19.02.2020 в 18:18
И полетела бамба.
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