Эден Азар получил травму накануне матчей с Ман Сити и Барселоной

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о повреждении полузащитника Эдена Азара после матча 25-го тура Ла Лиги с "Леванте" (0:1).

"Он получил сильный удар по голеностопу. Ощущения плохие. Нужно больше медицинских тестов, увидим, что будет завтра", – сказал Зидан El Chiringuito TV.

Азар лишь недавно вернулся в строй к матчу с "Сельтой" в прошлом туре, до того отсутствовав 2,5 месяца.

На следующей неделе "Реалу" предстоит матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", а также игра 26-го тура Ла Лиги с "Барселоной".