  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Эден Азар получил травму накануне матчей с Ман Сити и Барселоной
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эден Азар получил травму накануне матчей с Ман Сити и Барселоной

Испания
(1 голосов)

Бельгийского кудесника продолжают беспокоить проблемы со здоровьем

Эден Азар получил травму накануне матчей с Ман Сити и Барселоной
Новина українською

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о повреждении полузащитника Эдена Азара после матча 25-го тура Ла Лиги с "Леванте" (0:1).

"Он получил сильный удар по голеностопу. Ощущения плохие.

Нужно больше медицинских тестов, увидим, что будет завтра", – сказал Зидан El Chiringuito TV.

Азар лишь недавно вернулся в строй к матчу с "Сельтой" в прошлом туре, до того отсутствовав 2,5 месяца.

На следующей неделе "Реалу" предстоит матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", а также игра 26-го тура Ла Лиги с "Барселоной".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ivst (kharkov)
23.02.2020 в 10:01
это у "Реала" завёлся свой Усман Дембеле
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...