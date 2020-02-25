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Когда одного Роналду мало: Бернарду Силва рассказал, что хотел бы поиграть в команде вместе с Месси

Испания
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Хочет, как Пауло Дибала? Вместе и в сборной, и в команде…

Когда одного Роналду мало: Бернарду Силва рассказал, что хотел бы поиграть в команде вместе с Месси
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Плеймейкер "Манчестер Сити" уже выступает вместе с Криштиану Роналду в национальной сборной Португалии – видимо, Бернарду Силве маловато игрового времени только с одной звездой футбола, и он хочет также поиграть рядом с капитаном "Барселоны". Цитирует хавбека "горожан" SER Catalunya.

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"Я играю с Криштиану в сборной, и если бы я играл с Месси в клубе, то мне было бы приятно сказать, что я играл с лучшими исполнителями в истории футбола. Конечно, это непросто осуществить – хоть в "Сити", хоть в "Барсе".

"Гвардиола? Футболисты каждый день учатся у Пепа, он один из лучших, если не самый лучший – результаты говорят сами за себя. Все то, чего я достиг в "Сити" – благодаря ему".

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В статье: Лионель Месси Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва
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Источник:
Goal

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