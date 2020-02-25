Когда одного Роналду мало: Бернарду Силва рассказал, что хотел бы поиграть в команде вместе с Месси

Плеймейкер "Манчестер Сити" уже выступает вместе с Криштиану Роналду в национальной сборной Португалии – видимо, Бернарду Силве маловато игрового времени только с одной звездой футбола, и он хочет также поиграть рядом с капитаном "Барселоны". Цитирует хавбека "горожан" SER Catalunya.

"Я играю с Криштиану в сборной, и если бы я играл с Месси в клубе, то мне было бы приятно сказать, что я играл с лучшими исполнителями в истории футбола. Конечно, это непросто осуществить – хоть в "Сити", хоть в "Барсе".