Реал - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испанские гранды сыграли свои первые поединки 1/8-й Лиги чемпионов, но в ближайшие выходные проведут не менее важный поединок. Поединок, который, возможно, нечто прояснит в ожесточенной борьбе за испанскую корону.

"Реал" после нового года захватил лидерство и проявлял амбиции уйти в отрыв, однако в последних поединках растерял преимущество и подходит к Эль-Класико в статусе команды, которая догоняет. Смогут ли мадридцы сыграть по-спортивному агрессивно? Что в ответ предложит "Барселона"? Скоро все узнаем.

Матч 26-го тура Ла Лиги "Реал" - "Барселона" состоится в воскресенье, первого марта 2020-го года, в 22:00. В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн трансляция поединка >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона в разделе "Испания" >>>.

Онлайн прямая видеотрансляция в Украине состоится на телеканале "Футбол 2". Также прямой эфир состоится на интернет-платформах MEGOGO и Oll.tv.

Где еще смотреть онлайн прямой видеоэфир матча "Реал" - "Барселона"?