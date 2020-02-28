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Реал - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Реал - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.03.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Испанские гранды сыграли свои первые поединки 1/8-й Лиги чемпионов, но в ближайшие выходные проведут не менее важный поединок. Поединок, который, возможно, нечто прояснит в ожесточенной борьбе за испанскую корону.
"Реал" после нового года захватил лидерство и проявлял амбиции уйти в отрыв, однако в последних поединках растерял преимущество и подходит к Эль-Класико в статусе команды, которая догоняет. Смогут ли мадридцы сыграть по-спортивному агрессивно? Что в ответ предложит "Барселона"? Скоро все узнаем.
Матч 26-го тура Ла Лиги "Реал" - "Барселона" состоится в воскресенье, первого марта 2020-го года, в 22:00. В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн трансляция поединка >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона в разделе "Испания" >>>.
Онлайн прямая видеотрансляция в Украине состоится на телеканале "Футбол 2". Также прямой эфир состоится на интернет-платформах MEGOGO и Oll.tv.
Где еще смотреть онлайн прямой видеоэфир матча "Реал" - "Барселона"?
- Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español;
- Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;
- Франция - Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT;
- Венгрия - Spíler2;
- Польша - Canal + Sport Online, Canal + 4K Ultra HD, Canal + Polska, nc + GO;
- Испания - Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +, Mitele Plus, Movistar Laliga.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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