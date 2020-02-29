Реал - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 26-й тур. Испания. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу". 01.03.2020. 22:00. Арбитр в поле – Антонио Матеу Лаос; видеотрансляция в Украине – "Футбол 2", MEGOGO, Oll.tv

Интересно складывается сезон в Испании. Если бы у "Атлетико", "Севильи" или "Валенсии" была стабильность, если бы они не переживали внутренние проблемы, связанные с различными факторами, то кто-то мог бы реально претендовать на корону. Ведь то состояние, в котором сейчас находятся большие гранды "Реал" и "Барселона", является царским подарком для конкурентов. Однако мадридцам и каталонцам приходится бороться только друг с другом – угрозы извне для них нет.

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И в этой борьбе абсолютно ничего не понятно. "Барселона" лидировала на протяжении большей части первого круга, однако в домашнем поединке с "Реалом" сыграла трусливо, на сохранение нулевой ничьей и точно не заслуживала чего-то большего. Уже после нового года вперед вырвался "Реал" и прослеживались амбиции и способность Мадрида уйти в отрыв. Однако осечки в последних поединках поместили Зидана и неудобное положение.

Кроме проблем в Ла Лиге, "Реал" оказался и под угрозой вылета из Лиги чемпионов. Не проявив стабильности и монолитности на протяжении всех девяноста минут матча с "Манчестер Сити", "сливочные" проиграли 1:2 и превратили свой предстоящий визит в Манчестер в тяжелое испытание. "Барсе" будет легче, потому что, во-первых, в первом поединке она сыграла вничью 1:1, а во-вторых, домашний ответный матч проведет дома. Но в контексте Эль-Класико это вряд ли будет иметь какое-то определяющее значение. Обе команды будут заведены независимо от результатов предыдущих поединков.

Различные стили

Психология, ментальность, настрой на матч – это все части обязательной программы игры. Но интересно и другое. "Барса" и "Реал" всегда исповедовали разные стили, однако при Кике Сетьене и Зинедине Зидане философии команд выкристаллизовались чётче. Мадрид – это силовой, вертикальный футбол, в котором едва ли не каждая фланговая подача / передача несет угрозу воротам соперника. Каталония – контроль мяча и гигантское количество коротких и средних передач. Вряд ли кто-то осмелится отступить от выбранного курса.

Хотя обе команды уже не раз получали подтверждение того, что их идеи не идеальны. "Барса" со своей тики-такой была пристыжена "Валенсией", а "Хетафе" был максимально близок к тому, чтобы во второй раз ткнуть Кике Сетьена лицом в грязь. "Реал" страдал на поле "Леванте", а перед тем был высмеян изобретательной "Сельтой". Противостояние "Барсы" и "Реала" может превратиться в некий бой рогами двух оленей, когда сцепившись, соперники не способны ни на что другое, кроме глупой толкотни. А вот если кто-то проявит гибкость...

Если Зидан согласится отдать "Барселоне" не только мяч, но и инициативу, если сыграет с широким прессингом и быстрым и максимально простым переходом от защиты к атаке, как это делала "Валенсия", то шансы на успех будут немалые. А "Барселоне", возможно, легче будет забить не с позиционных атак, а после быстрых перехватов и благодаря выманиванию соперника на свою половину поля. Вопрос в том, кто из тренеров сумеет проявить гибкость и хитрость, кто готов пожертвовать идеалами ради результата?

Кадры

"Барселона" остается уязвимой в обороне. Вернулся Хорди Альба, но его готовность сыграть активно не только на защиту, но и на атаку, вызывает сомнение. Выбыл из строя Серхи Роберто, поэтому на одном из флангов придется полагаться на Нелсона Семеду или Эктора Фирпо. В центре готовы сыграть и Пике, и Юмтити, и Лангле. Хорошо для колличества, но по качеству, опять же, есть вопросы.

Мартин Брайтвайт неплохо вышел на замену в поединке с "Эйбаром", но это не гарантирует ему места в основной обойме на "Сантьяго Бернабеу". Возможно, он по ходу матча заменит Гризманна или Фати. Де Йонг, Бускетс и Артур будут бороться за территорию в центре поля, будут пытаться разбить плотность соперника. На этом участке поля будет важное противостояние.

Лука Модрич, Феде Вальверде и Тони Кроос выступят оппонентами каталонского трио. Менди или Марсело – это единственная дилемма, связанная с обороной. Потому что места Карвахаля, Рамоса и Варана почти не подвергаются сомнениям, как и позиция Куртуа в воротах.

Эден Азар снова травмировался, поэтому об этом игроке до конца сезона уже можно забыть. Иско, который забил в Лиге чемпионов, хотел бы воспользоваться шансом. Но не факт, что он сыграет. Могут выйти Карим Бензема, Гарет Бэйл и Жуниор Винисиус. А еще есть Лукас Васкес.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело - Кроос, Модрич, Вальверде - Бэйл, Бензема, Винисиус. "Барселона": тер Штеген - Семеду, Лангле, Юмтити, Фирпо - Артур, Бускетс, де Йонг - Месси, Гризманн, Фати.

Прогноз – победа "Реала" 2:1

Тяжелый матч для прогноза, ведь обе команды крайне нестабильны. С уверенностью можно сказать лишь о том, что не будет нулевой ничьей, которая имела место в первом круге в результате трусливой тактики Эрнесто Вальверде. "Реал", разгневанный последними результатами и ободренный воспоминаниями о рисунке игры в первой серии Эль-Класико, побежит забивать, "Барселона" обязательно воспользуется предоставленным мадридцами пространством.

Но... Не забываем о факторе физической подготовки. "Барса" продолжает проводить свои поединки в "пешем" темпе, а "Реал" умеет продавливать, словно лесоруб. Если все будет в порядке с реализацией, то могут и затоптать. Ставка на "обе забьют", или "тотал больше 2,5" обязательна.