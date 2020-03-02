"Закрыли пространство". Рамос – об игре Месси, аргентинец не забивает Реалу после отъезда Роналду

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказался после победы над "Барселоной" (2:0) в Ла Лиге: в частности, он рассказал, как именно "сливочным" удалось нейтрализовать форварда каталонцев Лионеля Месси. Цитирует Серхио Marca.

"В конце первого тайма "Барса" слишком много держала мяч. Мы приняли решение сыграть низким блоком. Тем не менее, моментов у них не было, поэтому мы начали играть выше, перехватили контроль. "Реал" создавал моменты и методично продолжал искать возможность закончить матч. Поражение "Сити"? После ошибок нужно извлекать уроки, мы это сделали".

"Месси постоянно создает напряженность на поле, всегда нужно быть сконцентрированным рядом с ним. Мы играли с Лионелем персонально и закрыли пространство".

Интересно, что после лета 2018 года (тогда Роналду перешел в "Ювентус"), Месси принял участие в 5 официальных матчах против "Реала" в рамках Ла Лиги и Кубка Испании, но не забил ни одного мяча. В последний раз аргентинец расписывался в воротах "сливочных" 6 мая 2018 года (2:2). В том поединке забивали и Роналду, и Месси – это было последнее Эль-Класико для португальца.