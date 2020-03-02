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"Закрыли пространство". Рамос – об игре Месси, аргентинец не забивает Реалу после отъезда Роналду

Испания
(1 голосов)

Немного грустной статистики для Лео

"Закрыли пространство". Рамос – об игре Месси, аргентинец не забивает Реалу после отъезда Роналду
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Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказался после победы над "Барселоной" (2:0) в Ла Лиге: в частности, он рассказал, как именно "сливочным" удалось нейтрализовать форварда каталонцев Лионеля Месси. Цитирует Серхио Marca.

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"В конце первого тайма "Барса" слишком много держала мяч. Мы приняли решение сыграть низким блоком. Тем не менее, моментов у них не было, поэтому мы начали играть выше, перехватили контроль. "Реал" создавал моменты и методично продолжал искать возможность закончить матч. Поражение "Сити"? После ошибок нужно извлекать уроки, мы это сделали".

"Месси постоянно создает напряженность на поле, всегда нужно быть сконцентрированным рядом с ним. Мы играли с Лионелем персонально и закрыли пространство".

Интересно, что после лета 2018 года (тогда Роналду перешел в "Ювентус"), Месси принял участие в 5 официальных матчах против "Реала" в рамках Ла Лиги и Кубка Испании, но не забил ни одного мяча. В последний раз аргентинец расписывался в воротах "сливочных" 6 мая 2018 года (2:2). В том поединке забивали и Роналду, и Месси – это было последнее Эль-Класико для португальца.

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Криштиану Роналду Эль Класико Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
02.03.2020 в 09:07
Забили после рикошета от Шакира и случайно не пропустили... теперь будут рассказывать о супер тактике ;) Барса с таким выходом из-под прессинга возле своей штрафной будет пропускать не только от Реала
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