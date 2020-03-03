Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ван Гал: Барселона купила не того игрока Аякса, им гораздо больше подошел бы де Лигт
Вот такое вот мнение легенды
Экс-наставник "Аякса" и "Барселоны" Луи Ван Гал высказал свое мнение о переходе Френки де Йонга в каталонский клуб.
"Он играет в "Барселоне" не на своей позиции. В "Аяксе" он был мозгом команды, все шло от него, но сейчас все совсем иначе. У них есть Бускетс и Френки играет не там, где нужно.
"Барселона" купила не того футболиста "Аякса". Им гораздо больше подошел бы де Лигт, так как у них нет такого типа защитника. А де Йонгу следовало бы выбрать "Ювентус", - приводит слова голландского тренера Ziggo Sport.
Ранее Френки неоднократно заявлял, что хотел бы снова сыграть в одном клубе с Матейсом.