Ван Гал: Барселона купила не того игрока Аякса, им гораздо больше подошел бы де Лигт

Экс-наставник "Аякса" и "Барселоны" Луи Ван Гал высказал свое мнение о переходе Френки де Йонга в каталонский клуб.

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"Он играет в "Барселоне" не на своей позиции. В "Аяксе" он был мозгом команды, все шло от него, но сейчас все совсем иначе. У них есть Бускетс и Френки играет не там, где нужно.

"Барселона" купила не того футболиста "Аякса". Им гораздо больше подошел бы де Лигт, так как у них нет такого типа защитника. А де Йонгу следовало бы выбрать "Ювентус", - приводит слова голландского тренера Ziggo Sport.

Ранее Френки неоднократно заявлял, что хотел бы снова сыграть в одном клубе с Матейсом.