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Де Йонг: Де Лигт выбрал Ювентус, но это не означает, что его не будет в Барселоне

Испания
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И сам Френки может оказаться в "Юве"

Де Йонг: Де Лигт выбрал Ювентус, но это не означает, что его не будет в Барселоне
UA-Футбол
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Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг рассказал о своей адаптации в новой команде. Также он высказал уверенность, что его друг Матейс де Лигт имеет все шансы снова стать его одноклубником.

"Матейс принял решение перейти в "Ювентус" и сейчас у него все хорошо в его новой команде. Однако это не означает, что он не перейдет в "Барселону" через несколько лет.

Мне тоже комфортно в новой команде. Как говорит тренер, мне помогает мой универсализм. Очень рад, что много играю в эти месяцы", - приводит слова голландца De Telegraaf.

Ранее сообщалось, что Вальверде выступал против подписания де Йонга.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Френки де Йонг Матейс де Лигт
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