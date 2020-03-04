Игроки Барселоны не доверяют Сетьену

Игроки "Барселоны" потеряли доверие к главному тренеру команды Кике Сетьену, об этом пишет Radio Catalunya. По мнению футболистов, специалист не справится с амбициями клуба и не соответствует его уровню.

Вера в Сетьена была подорвана уже в конце января, когда "Барса" уступила "Валенсии" 0:2. Своего пика недовольство достигло после поражения от "Реала" 1 марта (0:2).

Кике Сетьен возглавил "Барселону" 13 января 2020, сменив Эрнесто Вальверде. Ранее он не работал с топ-клубами, а самой сильной командой в его карьере стал "Бетис", с которым он занял шестое место в сезоне-2017/18.