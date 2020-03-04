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Игроки Барселоны не доверяют Сетьену

Испания
(1 голосов)

По их мнению, Кике не знает, как управлять таким кораблем

Игроки Барселоны не доверяют Сетьену
Новина українською

Игроки "Барселоны" потеряли доверие к главному тренеру команды Кике Сетьену, об этом пишет Radio Catalunya. По мнению футболистов, специалист не справится с амбициями клуба и не соответствует его уровню.

Вера в Сетьена была подорвана уже в конце января, когда "Барса" уступила "Валенсии" 0:2. Своего пика недовольство достигло после поражения от "Реала" 1 марта (0:2).

Кике Сетьен возглавил "Барселону" 13 января 2020, сменив Эрнесто Вальверде. Ранее он не работал с топ-клубами, а самой сильной командой в его карьере стал "Бетис", с которым он занял шестое место в сезоне-2017/18.

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В статье: Барселона Кике Сетьен
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Комментарии (5)
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Инспектор ( )
04.03.2020 в 19:12
Звезды просто зажрались. И кто там заправляет ясно и без подсказок
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
04.03.2020 в 18:49
Можно подумать, что они сильно доверяли ему при назначении.
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
04.03.2020 в 18:48
От що означає ГРАНД! Не відомо скільки в цій новині правди, але ця новина "добре продається"!
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+1
0
Algrab (Костопiль)
04.03.2020 в 18:27
Поганому танцюристу яйця заважають...
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+1
-1
kalan-86 (Анкара)
04.03.2020 в 18:22
Наша песня хороша...
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+1
-1

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