  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. 27-й тур. Эспаньол уступает Осасуне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. 27-й тур. Эспаньол уступает Осасуне

Испания
(1 голосов)

Закроется тур матчем Бетис - Реал

Примера. 27-й тур. Эспаньол уступает Осасуне
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на минимальное преимущество в счете, добытое благодаря голу с пенальти, победа "Осасуны" – закономерная и безапелляционная. Памплонцы владели игровым преимуществом и справедливо взяли своих три очка.

Одиннадцатиметровый привез Виктор Санчес, который в штрафной зоне сыграл рукой. Диего Лопес не смог спасти, а затем был удален из-за двух желтых карточек. Доигрывал "Эспаньол" с полевым игроком в воротах и почти без моментов, поэтому уйти от поражения шансов было мало.

Для "попугаев" это уже четвертый подряд матч без победы в Ла Лиге.

Примера. 27-й тур. Эспаньол уступает Осасуне - изображение 1

Памплона. Стадион "Рейно де Наварра"
"Осасуна" - "Эспаньол" 1:0
Гол: Роберто Торрес 51 (пен.)

"Осасуна": Рубен Андраде, Давид Гарсия, Энрик Галлего (Марк Кардона 78), Факундо Ронкалья, Рубен Гарсия (Игнасио Видаль 90), Ойер Санхурхо, Дарко Брашанац, Аридане Эрнандес, Энрике Барха (Иньиго Перес 64), Первис Эступинан, Роберто Торрес

"Эспаньол": Диего Лопес, Виктор Санчес, Ву Лей (Хонатан Кальери 46), Серхи Дардер, Рауль Де Томас, Давид Лопес, Хави Лопес (Виктор Гомес Переа 75), Вила Дидак, Леандро Кабрера, Бернардо Эспиноса, Адриан Эмбарба (Оскар Мелендо 69)

Предупреждения: Рубен Гарсия 77, Ойер Санхурхо 88, Иньиго Перес 90+4 - Диего Лопес 60, Хонатан Кальери 73, Диего Лопес 83
Удаление: Диего Лопес 83

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетик (Бильбао) Леванте (Валенсия) Осасуна (Памплона) Вильярреал Вальядолид (Испания) Гранада (Испания) Леганес Эспаньол (Барселона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниус (землянин)
08.03.2020 в 17:16
Ура! Ещё один шаг к вылету для этих выродков!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...