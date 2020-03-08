Примера. 27-й тур. Эспаньол уступает Осасуне

Несмотря на минимальное преимущество в счете, добытое благодаря голу с пенальти, победа "Осасуны" – закономерная и безапелляционная. Памплонцы владели игровым преимуществом и справедливо взяли своих три очка.

Одиннадцатиметровый привез Виктор Санчес, который в штрафной зоне сыграл рукой. Диего Лопес не смог спасти, а затем был удален из-за двух желтых карточек. Доигрывал "Эспаньол" с полевым игроком в воротах и почти без моментов, поэтому уйти от поражения шансов было мало.

Для "попугаев" это уже четвертый подряд матч без победы в Ла Лиге.

Памплона. Стадион "Рейно де Наварра"

"Осасуна" - "Эспаньол" 1:0

Гол: Роберто Торрес 51 (пен.)

"Осасуна": Рубен Андраде, Давид Гарсия, Энрик Галлего (Марк Кардона 78), Факундо Ронкалья, Рубен Гарсия (Игнасио Видаль 90), Ойер Санхурхо, Дарко Брашанац, Аридане Эрнандес, Энрике Барха (Иньиго Перес 64), Первис Эступинан, Роберто Торрес

"Эспаньол": Диего Лопес, Виктор Санчес, Ву Лей (Хонатан Кальери 46), Серхи Дардер, Рауль Де Томас, Давид Лопес, Хави Лопес (Виктор Гомес Переа 75), Вила Дидак, Леандро Кабрера, Бернардо Эспиноса, Адриан Эмбарба (Оскар Мелендо 69)

Предупреждения: Рубен Гарсия 77, Ойер Санхурхо 88, Иньиго Перес 90+4 - Диего Лопес 60, Хонатан Кальери 73, Диего Лопес 83

Удаление: Диего Лопес 83