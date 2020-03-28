Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энрике: По уровню таланта Иньеста был близок к Месси
Экс-наставник "Барселоны" сравнил своих бывших подопечных
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о периоде работы в "Барселоне" и о лучших игроках той команды.
"Игрок, который произвел на меня наибольшее впечатление в моей карьере, без сомнения, это Лео Месси. Также я могу сказать, что Андрес Иньеста близок к таланту и уровню Месси. Но Лионель сильно отличается от остальных.
Вернусь ли я когда-то в Барселону? Я оставил двери открытыми. Мое время в Барселоне было чудесным, и я всегда буду благодарен клубу", — цитирует Энрике Goal.
Напомним, зимой ходили слухи о попытках "Барселоны" вернуть 35-летнего Иньесту обратно в команду в качестве игрока.