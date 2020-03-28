Энрике: По уровню таланта Иньеста был близок к Месси

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о периоде работы в "Барселоне" и о лучших игроках той команды.

"Игрок, который произвел на меня наибольшее впечатление в моей карьере, без сомнения, это Лео Месси. Также я могу сказать, что Андрес Иньеста близок к таланту и уровню Месси. Но Лионель сильно отличается от остальных.

Вернусь ли я когда-то в Барселону? Я оставил двери открытыми. Мое время в Барселоне было чудесным, и я всегда буду благодарен клубу", — цитирует Энрике Goal.