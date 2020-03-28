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Энрике: По уровню таланта Иньеста был близок к Месси

Испания
(2 голосов)

Экс-наставник "Барселоны" сравнил своих бывших подопечных

Энрике: По уровню таланта Иньеста был близок к Месси
Новина українською

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о периоде работы в "Барселоне" и о лучших игроках той команды.

"Игрок, который произвел на меня наибольшее впечатление в моей карьере, без сомнения, это Лео Месси. Также я могу сказать, что Андрес Иньеста близок к таланту и уровню Месси. Но Лионель сильно отличается от остальных.

Вернусь ли я когда-то в Барселону? Я оставил двери открытыми. Мое время в Барселоне было чудесным, и я всегда буду благодарен клубу", — цитирует Энрике Goal.

Напомним, зимой ходили слухи о попытках "Барселоны" вернуть 35-летнего Иньесту обратно в команду в качестве игрока.

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В статье: Лионель Месси Андрес Иньеста Барселона Луис Энрике
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