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Севилья планирует подписать Корону

Испания
(1 голосов)

Мексиканский вингер с устрашающей фамилией может перебраться в Андалусию

Севилья планирует подписать Корону
Новина українською

"Севилья" уже начала подготовку к трансферному окну, несмотря на приостановку соревнований и непредсказуемую финансовую ситуацию на рынке.

По информации A Bola, летом на Рамон Санчес Писхуан может перебраться вингер "Порту" Хесус Корона. Португальский клуб желает выручить за 27-летнего мексиканца с устрашающей фамилией 50 миллионов евро, прописанных в его контракте в качестве клаусулы. Тем не менее, в "Севилье" уверены, что им удастся сбросить цену до 30 млн, воспользовавшись тем обстоятельством, что соглашение Короны с "драконами" действует до 2022 года.

В "Севилье" Корона заменит Лукаса Окампоса, который летом будет нарасхват. Ранее сообщалось об интересе к Окампосу со стороны дортмундской "Боруссии".

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В статье: Севилья (Испания) Хесус Корона
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