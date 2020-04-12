Севилья планирует подписать Корону

"Севилья" уже начала подготовку к трансферному окну, несмотря на приостановку соревнований и непредсказуемую финансовую ситуацию на рынке.

По информации A Bola, летом на Рамон Санчес Писхуан может перебраться вингер "Порту" Хесус Корона. Португальский клуб желает выручить за 27-летнего мексиканца с устрашающей фамилией 50 миллионов евро, прописанных в его контракте в качестве клаусулы. Тем не менее, в "Севилье" уверены, что им удастся сбросить цену до 30 млн, воспользовавшись тем обстоятельством, что соглашение Короны с "драконами" действует до 2022 года.

В "Севилье" Корона заменит Лукаса Окампоса, который летом будет нарасхват. Ранее сообщалось об интересе к Окампосу со стороны дортмундской "Боруссии".