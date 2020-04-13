Кандидат в президенты Барселоны: Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства

Кандидат в президенты каталонской "Барселоны" Виктор Фонт отметил, что клуб впереди ждет тяжелая перестройка, из-за которой "сине-гранатовые" находятся под угрозой банкротства. Цитирует Фонта Sportstar.

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"Мы уже давно предупреждаем о том, что "Барселона" движется прямо в шторм. Клубу предстоит заменить лучшее поколение футболистов в своей истории, построить новый спортивный комплекс и бороться против компаний с огромными финансовыми ресурсами".

"Мы пережили осуждение клуба по трансферу Неймара, скандалы между игроками, сотрудниками, проверку по делу социальных сетей. Добавьте сюда неустойчивую спортивную политику, проблемы в директорате и существенное снижение доходов в связи с коронавирусом. Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства. Игра окончена".

Фонт – предприниматель в сфере технологий, основатель компании Delta Partners. Именно он считается главным конкурентом Хосепа Бартомеу на предстоящих выборах клуба в 2021 году.