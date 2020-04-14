"Форварду нужно играть чаще". Игрок сборной Сербии встал на защиту Йовича

Нападающий сборнй Сербии Александар Митрович решил защитить своего соотечественника Луку Йовича.

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"Он в каком-то кризисе. Форварду нужно играть гораздо чаще. В текущем сезоне у Йовича не было много шансов заявить о себе.

Я был в точно такой же ситуации в "Ньюкасле". Мне давали всего 5, 10, 15 минут, чтобы показать на что я способен. Это очень сильно давит на тебя, особенно, когда за тебя платят большую сумму", - приводит слова Митровича Butasport.

Сейчас на счету Йовича 2 гола в 15-ти матчах сезона.