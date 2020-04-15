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"Коррупция в Барселоне очевидна". Русо рассказал, почему был уволен из каталонского клуба

Испания
(1 голосов)

Скандал в Каталонии не утихает, а лишь разжигается

"Коррупция в Барселоне очевидна". Русо рассказал, почему был уволен из каталонского клуба
Новина українською

Бывший вице-президент "Барселоны" Эмили Русо в очередной раз обвинил боссов "сине-гранатовых" в коррупции. Напомним, клуб намерен подать в суд на Русо за клевету. Цитирует Русо Marca и Goal.com.

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"Коррупция в "Барселоне" очевидна. Клуб удалил информацию о контрактах с различными компаниями, одна из которых находится в офшорной зоне – это является нарушением закона об отмывании денег. Это сделано для того, чтобы избежать внутреннего контроля и получить положительное заключение финансового комитета и совета директоров".

"Сделанные мною категоричные заявления по данному вопросу абсолютно достоверны и объективны. Они имеют под собой фундамент. У претензий "Барселоны" оснований нет. Я обратил внимание на эти нарушения в клубе, и это, к сожалению, стало причиной моей отставки".

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В статье: Барселона коррупция Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу Эмили Русо
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.04.2020 в 10:01
так чигринский для этого туда "ездил"???))))))))
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.04.2020 в 09:47
Не тільки в Україні офшори...)))
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