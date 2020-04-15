"Коррупция в Барселоне очевидна". Русо рассказал, почему был уволен из каталонского клуба

Бывший вице-президент "Барселоны" Эмили Русо в очередной раз обвинил боссов "сине-гранатовых" в коррупции. Напомним, клуб намерен подать в суд на Русо за клевету. Цитирует Русо Marca и Goal.com.

"Коррупция в "Барселоне" очевидна. Клуб удалил информацию о контрактах с различными компаниями, одна из которых находится в офшорной зоне – это является нарушением закона об отмывании денег. Это сделано для того, чтобы избежать внутреннего контроля и получить положительное заключение финансового комитета и совета директоров".