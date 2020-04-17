Испания
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Месси, де Йонг и тер Штеген - лишь троих игроков Барселона не продаст ближайшим летом
Лидеры остаются
Каталонская "Барселона" продолжает строить планы на ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.
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Чемпион Испании может продать любого футболиста, кроме троих лидеров. Речь идет о Лионеле Месси, Френки де Йонге и Марк-Андре тер Штегена.
Более того, с последним продолжают идти переговоры о новом контракте. Стороны не могут прийти к компромиссу касательно зарплаты.
Напомним, что каталонцы давно ведут борьбу за форварда "Интера".
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