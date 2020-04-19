Альваро Мората: Кьеллини и Рамос жесткие. А играть против Ван Дейка - это как врезаться в гору

Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората назвал лучших защитников в мировом футболе, против которых он играл.

"Не знаю, специально или нет, но Кьеллини уничтожает меня всякий раз, когда мы встречаемся.

Серхио Рамос тоже жесткий защитник. А играть против Ван Дейка – это как врезаться в гору", – рассказал Альваро Мората.