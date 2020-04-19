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Альваро Мората: Кьеллини и Рамос жесткие. А играть против Ван Дейка - это как врезаться в гору
Испанский форвард рассказал о лучших защитниках, против которых он играл
Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората назвал лучших защитников в мировом футболе, против которых он играл.
"Не знаю, специально или нет, но Кьеллини уничтожает меня всякий раз, когда мы встречаемся.
Серхио Рамос тоже жесткий защитник. А играть против Ван Дейка – это как врезаться в гору", – рассказал Альваро Мората.
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Источник:As
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