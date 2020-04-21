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Камп Ноу впервые в истории может получить спонсорское название

Испания
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Все средства пойдут на борьбу с коронавирусом

Камп Ноу впервые в истории может получить спонсорское название
Новина українською

"Барселона" объявила, о том что клуб передает права на название стадиона "Камп Ноу" собственному фонду Barca Foundation. Этот фонд займется поиском спонсора, который получит право изменить название арены на один сезон — 2020/21. Вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

Таким образом, стадион получит спонсорское название впервые в своей истории. Деньги от контракта пойдут на исследовательские проекты, связанные с борьбой с коронавирусом в Испании и во всем мире.

Стадион "Камп Ноу" был открыт в 1957 году. Его вместимость составляет 99 354 зрителя. Он принимал матчи чемпионата Европы и мира, финал Лиги чемпионов, футбольный турнир Олимпиады-1992

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В статье: Барселона Камп Ноу
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Источник:
BBC
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