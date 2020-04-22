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Бэйл: Любимый момент в карьере? Десима
В ту ночь валлиец забил один из голов
Форвард "Реала" Гарет Бэйл вспомнил о своих любимых моментах в карьере. Все они касались Лиги Чемпионов.
"Мой любимый момент - это "Десима" (финал ЛЧ с "Атлетико" в 2014-м). В ту ночь я впервые выиграл Лигу Чемпионов, это были незабываемые впечатления.
"Ювентус" мы обыграли в моем родном городе, это тоже была особенная ночь. Мало кто выигрывает ЛЧ дома. А в Киеве, "Ливерпулю", я смог забить один из лучших голов в карьере", - приводит слова Гарета AS.
Напомним, что всего валлиец сумел выиграть четыре трофея Лиги Чемпионов.