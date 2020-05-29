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Суарес: Барселона будет бороться за победу в каждом турнире

Испания
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Кроме кубка Испании

Суарес: Барселона будет бороться за победу в каждом турнире
UA-Футбол
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Форвард "Барселоны" Луис Суарес рассказал, как коронавирус помог ему успеть восстановиться, а также об амбициях своей команды.

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"Частично коронавирус помог мне, ведь теперь я смогу сыграть больше матчей в конце сезона. Конечно, из-за вируса много негатива, так как страдает много людей.

"Барселона", как и всегда, будет бороться за победу в каждом турнире. Мы в хорошей форме, чтобы это сделать. Команда тренируется гармонично и это вселяет надежду", - заявил уругваец.

Сейчас каталонцы сохраняют лидерство в Ла Лиге и имеют хорошие шансы выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

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В статье: Луис Суарес Барселона
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