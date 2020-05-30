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Фати и Умтити получили травмы на тренировке

Испания
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Игроки не выдерживают нагрузок?

Фати и Умтити получили травмы на тренировке
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Вундеркинд "Барселоны" Ансу Фати получил травму колена после возобновления полноценных тренировок на прошлой неделе. Об этом сообщает Marca.

17-летний вингер пропустил вчерашнюю тренировку из-за дискомфорта в колене. Повреждение не выглядит серьезно, однако на следующей неделе он будет тренировать по индивидуальной программе под пристальным присмотром медиков.

Помимо Фати, повышенных нагрузок не выдержал и Самюэль Умтити. Француза также беспокоит колено, с которым у него хронические проблемы.

Ранее наставник "блаугранас" Кике Сетьен выразил беспокойство по поводу слишком скоро возобновления сезона после более двух месяцев простоя.

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В статье: Барселона Самюэль Умтити Ансу Фати
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