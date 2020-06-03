  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Сауль Ньигес объявил о создании собственного футбольного клуба
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сауль Ньигес объявил о создании собственного футбольного клуба

Испания
(1 голосов)

Он планирует воспитывать молодежь в своей академии

Сауль Ньигес объявил о создании собственного футбольного клуба
Новина українською

Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес объявил о создании собственного футбольного клуба. Он будет ориентироваться на воспитание молодых игроков разных возрастных категорий.

Клуб получил название "Клуб Коста Сити" и будет базироваться в городе Эльче, в котором родился Сауль. В ближайшее время команда планирует привлечь в свою систему примерно 500 футболистов. Партнером испанца стал спортивный бренд Nike.

Испанец выступает за "матрасников" с 2012 года. Всего вместе с мадридским клубом он дважды выиграл Лигу Европы, брал Суперкубок УЕФА, Кубок Испании и Суперкубок страны. За сборную Испании он провел 19 матчей, в которых забил три мяча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Сауль Ньигес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...