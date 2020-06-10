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Стоичков: Месси уже легенда. Вы, аргентинцы, постоянно сравниваете его с Марадоной, но это неправильно
Христо можно верить
Бывший игрок каталонской "Барселоны" Христо Стоичков высказался в эфире Radio Mitre о постоянных сравнениях капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси с Диего Марадоной. Цитирует Христо Diario Sport.
"Месси уже легенда, его сложно сравнивать с кем-либо. Никто не выигрывал всего того, что брал Лионель. Шесть Золотых мячей, Золотые бутсы, награда лучшему игроку чемпионата мира 2014 года".
"Среди аргентинцев было мало футболистов, которые становились лучшими на ЧМ. Кемпес в 78-м, Марадона в 86-м и Месси в 2014-м. Вы, аргентинцы, постоянно сравниваете его с Диего или кем-то еще, но это неправильно".
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