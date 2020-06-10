Стоичков: Месси уже легенда. Вы, аргентинцы, постоянно сравниваете его с Марадоной, но это неправильно

Бывший игрок каталонской "Барселоны" Христо Стоичков высказался в эфире Radio Mitre о постоянных сравнениях капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси с Диего Марадоной. Цитирует Христо Diario Sport.

"Месси уже легенда, его сложно сравнивать с кем-либо. Никто не выигрывал всего того, что брал Лионель. Шесть Золотых мячей, Золотые бутсы, награда лучшему игроку чемпионата мира 2014 года".