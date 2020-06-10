  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Стоичков: Месси уже легенда. Вы, аргентинцы, постоянно сравниваете его с Марадоной, но это неправильно
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стоичков: Месси уже легенда. Вы, аргентинцы, постоянно сравниваете его с Марадоной, но это неправильно

Испания
(1 голосов)

Христо можно верить

Стоичков: Месси уже легенда. Вы, аргентинцы, постоянно сравниваете его с Марадоной, но это неправильно
Новина українською

Бывший игрок каталонской "Барселоны" Христо Стоичков высказался в эфире Radio Mitre о постоянных сравнениях капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси с Диего Марадоной. Цитирует Христо Diario Sport.

Читайте такжеДе Йонг: К советам Месси нужно прислушиваться, ведь он лучший игрок мира с огромным отрывом

"Месси уже легенда, его сложно сравнивать с кем-либо. Никто не выигрывал всего того, что брал Лионель. Шесть Золотых мячей, Золотые бутсы, награда лучшему игроку чемпионата мира 2014 года".

"Среди аргентинцев было мало футболистов, которые становились лучшими на ЧМ. Кемпес в 78-м, Марадона в 86-м и Месси в 2014-м. Вы, аргентинцы, постоянно сравниваете его с Диего или кем-то еще, но это неправильно".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Диего Марадона Барселона Христо Стоичков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.es

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
мы за динамо (киев)
10.06.2020 в 10:34
звісно мессі-- легенда. легенда каталонської барселони. потрібно не забувати уточнювати.
Ответить
0
0
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
10.06.2020 в 11:06
Але не Аргентини
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...