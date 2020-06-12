Герой футбольного дня. Лукас Окампос

А он мог в этом матче и не сыграть... Перед поединком Лукас Окампос чувствовал дискомфорт и Хулен Лопетеги не раскрывал карты относительно участия аргентинца в игре. И все же, было принято решение выпустить Окампоса со старта – и тот не подвел. Лукас стал лучшим игроком "Севильи", забил гол и элегантно ассистировал Фернандо. Как написал обозреватель одного из авторитетных испанских СМИ, Лукас Окампос полностью лишился маски второсортности и вышел в "Севилье" на передовой план.

Он проводит первый сезон в Испании и один из лучших в своей карьере. Вчерашний гол стал для него одиннадцатым в чемпионате, что является личным рекордом аргентинца – раньше максимальным достижением в чемпионате были девять голов (во времена выступления за "Марсель"). Еще два гола забил в Кубке Испании, что делает Окампоса безальтернативно лучшим игроком "Севильи" в плане результативности. И это преподносят как достижение Лопетеги: тренер сумел хорошо раскрыть сильные качества своего подопечного.

Для болельщиков "Севильи" важно и то, что Лукас Окампос быстро проникся духом уважения и любви к клубу. Вот что он сказал после вчерашнего дерби:

"Это была тяжелая неделя. Я был немного не в себе, но очень много работал, чтобы иметь возможность сыграть... У меня не было возможности провести дерби перед родными зрителями на трибунах, но мы знаем, что это все равно уникальный момент. И эту победу посвящаем им".

Лукас Окампос впервые играл против "Бетиса" в футболке "Севильи" на домашнем для нервионцев стадионе. Но забил в ворота "огурцов" уже во второй раз. В первом круге его гол также помог "Севилье" одолеть принципиального соперника, и он по праву сейчас обладает статусом одного из любимцев требовательных болельщиков команды. Ему только 25 и, несмотря на то, что "Севилья" – уже шестая команда в его профессиональной карьере, ему прочат светлое будущее на "Рамон Санчес Писхуане".

Это, конечно, если на Лукаса Окампоса не соблазнятся более богатые клубы. А с такой игрой интерес "Барселоны", "Реала" или богачей из других лиг – лишь вопрос времени.