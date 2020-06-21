Примера. 30-й тур. Сельта уничтожила Алавес, Валенсия справилась с Осасуной

"Алавес" проспал начало матча в Виго, но после удаления правого бека на 27-й минуте плохой вечер превратился для гостей в кошмарный. Шесть сухих голов - это большой удар по самолюбию.

Что касается "Сельты", то для нее это крупнейшая победа в Примере с 1954 года. Комментарии, как говорится, излишни.

Благодаря этим трем очкам команда Оскара Гарсии поднялась на 16-е место в таблице. От зоны вылета ее теперь отделяет 4 очка. "Алавес" остался 13-м с 35 баллами в активе.

Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Алавес" 6:0

Голы: Мурильо, 14, Яго Аспас, 20 (пен), Рафинья, 40, 41, Нолито, 78 (пен), Санти Мина, 86

"Сельта": Рубен - Кевин Васкес, Мурильо (Айду, 72), Араухо, Оласа - Бельтран (Санти Мина, 64), Йокушлу (Брадарич, 46), Рафинья (Нолито, 46) - Аспас (Браис Мендес, 65), Смолов, Денис Суарес

"Алавес": Роберто Хименес - Агиррегарибия, Лагуардия (Родриго Эли, 46), Магальян, Хави Лопес - Борха Сайнс (Химо Наварро, 31), Фейса, Пере Понс, Эдгар Мендес (Луис Риоха, 83) - Лукас Перес (Паулино, 46), Хоселу (Берк, 59)

Предупреждения: Йокушлу, 16 - Лукас Перес, 15

Удаление: Агиррегарибия, 27

Тот случай, когда более классной команде даже не пришлось выкладываться, чтобы взять свое. "Валенсия" по ходу первого тайма провела три разящие атаки - один мяч судьи отменили из-за очень спорного офсайда, а вот два других не засчитать права не имели.

Гонсалу Гедеш забил первый (!) гол в текущем чемпионате, обыграв по пути к воротам четырех защитников. Наверное, это самый красивый гол не только тура, но и во всей карьере португальца, который последнее время частый гость в лазарете. Еще один мяч в контратаке стильно положил Родриго Морено.

"Осасуна" перехватила инициативу после перерыва и создала пару неплохих шансов, но индивидуального качества, чтобы преобразовать количество в качество, у гостей не хватило. В итоге второй тайм прошел под девизом: "Верхи не хотели, низы не могли".

Благодаря победе "Валенсия" приблизилась к зоне ЛЧ на расстояние 6 очков, хоть и осталась 8-й в таблице. "Осасуна", в свою очередь, идет 12-й с 35 баллами.

Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Осасуна" 2:0

Голы: Гонсалу Гедеш, 12, Родриго, 35

"Валенсия": Силлессен - Флоренци, Габриэл Паулиста, Гильямон, Хауме Коста - Солер, Парехо, Кондогбья (Васс, 58), Гонсалу Гедеш (Ферран Торрес, 67) - Родриго (Эскьердо, 89), Макси Гомес (Черышев, 67)

"Осасуна": Рубен - Начо Видаль, Унаи Гарсия, Рауль Навас (Роберто Торрес, 46), Давид Гарсия, Эступиньян - Брашанац (Фран Мерида, 69), Ойер, Иньиго Перес (Рубен Гарсия, 46) - Кардона (Энрик Гальего, 46), Адриан (Арнаис, 78)

Предупреждения: Гонсалу Гедеш, 27 - Эступиньян, 65, Рубен Гарсия, 85