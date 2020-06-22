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Барселона - Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона - Атлетик: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.06.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
О карантинной паузе, хвала небесам, в испанском футболе уже не вспоминают – борьба идет на всех фронтах. А наиболее остро – за корону, где "Реал" благодаря победе над "Реал Сосьедадом" и осечке "Барселоны" вернул себе первую строчку. Но по очкам "Барса" не отстает.
31-й тур начинается уже сегодня, а 23-го июня состоится матч с участием "Барселоны". Каталонцы сыграют против "Атлетика", прямой эфир поединка – на телеканале "Футбол 1". Также матч будет транслироваться на платформах MEGOGО, Oll.tv, Vodafone.tv, Киевстар ТВ. Начало – 23:00.
В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн трансляция матча чемпионата Испании "Барселона" - "Атлетик" >>>. В разделе "Испания" – анонс и прогноз от Игоря Семйона >>>.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 31-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Атлетик"?
- Беларусь - Setanta Sports 1,
- Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, Radio Barca, beIN SPORTS CONNECT Canada;
- Дания - TV2 Play Denmark, TV2 Sport X;
- Польша - Eleven Sports 1 Poland;
- Испания - Africa, beIN Sports HD 3, Spain Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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