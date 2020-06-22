  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона - Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Барселона - Атлетик: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.06.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона - Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

О карантинной паузе, хвала небесам, в испанском футболе уже не вспоминают – борьба идет на всех фронтах. А наиболее остро – за корону, где "Реал" благодаря победе над "Реал Сосьедадом" и осечке "Барселоны" вернул себе первую строчку. Но по очкам "Барса" не отстает.

31-й тур начинается уже сегодня, а 23-го июня состоится матч с участием "Барселоны". Каталонцы сыграют против "Атлетика", прямой эфир поединка – на телеканале "Футбол 1". Также матч будет транслироваться на платформах MEGOGО, Oll.tv, Vodafone.tv, Киевстар ТВ. Начало – 23:00.

В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн трансляция матча чемпионата Испании "Барселона" - "Атлетик" >>>. В разделе "Испания" – анонс и прогноз от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 31-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Атлетик"?

  • Беларусь - Setanta Sports 1,
  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, Radio Barca, beIN SPORTS CONNECT Canada;
  • Дания - TV2 Play Denmark, TV2 Sport X;
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland;
  • Испания - Africa, beIN Sports HD 3, Spain Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...