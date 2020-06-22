Барселона - Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

О карантинной паузе, хвала небесам, в испанском футболе уже не вспоминают – борьба идет на всех фронтах. А наиболее остро – за корону, где "Реал" благодаря победе над "Реал Сосьедадом" и осечке "Барселоны" вернул себе первую строчку. Но по очкам "Барса" не отстает.

31-й тур начинается уже сегодня, а 23-го июня состоится матч с участием "Барселоны". Каталонцы сыграют против "Атлетика", прямой эфир поединка – на телеканале "Футбол 1". Также матч будет транслироваться на платформах MEGOGО, Oll.tv, Vodafone.tv, Киевстар ТВ. Начало – 23:00.

В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн трансляция матча чемпионата Испании "Барселона" - "Атлетик" >>>. В разделе "Испания" – анонс и прогноз от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 31-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Атлетик"?