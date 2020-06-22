Испания
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Сельта продлит контракт с Оскаром Гарсией
Специалист останется в клубе ещё на год
"Сельта" продлит контракт с главным тренером Оскаром Гарсией и спортивным директором Фелипе Миньямбресом, сообщает Marca.
Контракты специалистов с клубом из Виго действительны до 30 июня. По данным источника, клуб достиг с ними договорённости о продлении соглашений на год. Сообщается, что в ближайшее время контракты будут подписаны и клуб объявит об этом официально.
"Сельта", набрав 30 очков в 30 матчах, занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры, которую возглавляет мадридский "Реал" (65).
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