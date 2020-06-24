Герой футбольного дня. Рики Пуч

Ансу Фати – это будущее "Барселоны". Это уже аксиома, но не только этот игрок сейчас украшает игру каталонцев и поддерживает высокое реноме Ла Масии. Рики Пуч – еще один молодой талант, которого нужно развивать и который может стать хорошей альтернативой дорогостоящим звездам.

Если не вдаваться в подробности, а оценивать визуально, то игра Рики Пуча больше радует глаз, чем игра Артура Рамоса, Антуана Гризманн или Артуро Видаля. И это при условии, что Пуч довольствуется крохами – выходит только на замены, наиграв в течение сезона за первую команду целых 75 минут. Вчерашний поединок – уникальный для Пуча в текущей кампании: впервые в Ла Лиге в этом сезоне он сыграл более тридцати минут.

Против "Леганеса" сыграл лишь 17 минут и также привлек к себе внимание. Но вчера изменил импульс и характер игры. Эксперты, журналисты и болельщики отмечают, что это благодаря тому, что у Рики было время для адаптации. В течение 34-х минут он 39 раз коснулся мяча, выполнил 32 передачи, из которых 27 – точные, сделал один пас на обострение и даже однажды совершил успешный отбор. Показатели отбора мяча, ключевых передач (да и вообще игры в пас), динамики движения Рики Пуча ничем не хуже показателей Артура Рамоса, которого парень заменил на 56-й минуте встречи. Того самого, которого оценивают в 80 млн. евро и которым интересуется "Ювентус". "Барселоне" целесообразно было бы продать бразильца и закрыть проблемы с бюджетом. Хотя в контексте имени Артура Рамоса фигурирует сделка бартера с участием Миралема Пьянича. Если так, то дефицит бюджета уход Рамоса не нивелирует, а Рики Пуч и дальше будет выходить только на замены на несколько, в лучшем случае, десятков минут.

В "Барселоне" уже давно напрашиваются процессы смены поколений и омоложения состава. И несмотря на все трудности, с которыми сталкивается клуб, академия продолжает выращивать таланты. Но менеджеры и тренеры первой команды делают все возможное, чтобы эти таланты раскрывались медленно, а казна клуба только беднела. Пока платят десятки и сотни миллионов евро за игроков вроде Усмана Дембеле или Малкома, а собственные воспитанники типа Рики Пуча будут получать только крохи игрового времени, "Барселона" с этим кризисом не справится.