Удар по чемпионским амбициям. Сельта - Барселона 2:2. Обзор матча и видео голов

"Барселона" еще ничего не потеряла, но шансы свои на итоговый успех ухудшила. Каталонцы, несмотря на голевой дубль Суареса и ассистентский дубль Месси, не сумела переиграть "Сельту". Галисийцы отвечали достойно и могли даже выиграть, если бы действовали на завершающей стадии атак немного благоразумнее. Или если бы бдительность потерял тер Штеген.

Смотрите видеообзор матча 32-го тура Ла Лиги "Сельта" - "Барселона".

Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Барселона" 2:2

Голы: Смолов, 50, Аспас, 88 - Суарес, 20, 67