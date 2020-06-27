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Удар по чемпионским амбициям. Сельта - Барселона 2:2. Обзор матча и видео голов
Сельта - Барселона ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.06.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" еще ничего не потеряла, но шансы свои на итоговый успех ухудшила. Каталонцы, несмотря на голевой дубль Суареса и ассистентский дубль Месси, не сумела переиграть "Сельту". Галисийцы отвечали достойно и могли даже выиграть, если бы действовали на завершающей стадии атак немного благоразумнее. Или если бы бдительность потерял тер Штеген.
Смотрите видеообзор матча 32-го тура Ла Лиги "Сельта" - "Барселона".
Виго. "Балаидос"
"Сельта" - "Барселона" 2:2
Голы: Смолов, 50, Аспас, 88 - Суарес, 20, 67
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