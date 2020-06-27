  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Удар по чемпионским амбициям. Сельта - Барселона 2:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Удар по чемпионским амбициям. Сельта - Барселона 2:2. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Сельта - Барселона ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.06.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Удар по чемпионским амбициям. Сельта - Барселона 2:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" еще ничего не потеряла, но шансы свои на итоговый успех ухудшила. Каталонцы, несмотря на голевой дубль Суареса и ассистентский дубль Месси, не сумела переиграть "Сельту". Галисийцы отвечали достойно и могли даже выиграть, если бы действовали на завершающей стадии атак немного благоразумнее. Или если бы бдительность потерял тер Штеген.

Смотрите видеообзор матча 32-го тура Ла Лиги "Сельта" - "Барселона".

Виго. "Балаидос"
"Сельта" - "Барселона" 2:2
Голы: Смолов, 50, Аспас, 88 - Суарес, 20, 67

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Чемпионат Испании Сельта (Виго)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...