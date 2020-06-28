Гол ударом через себя и победный на 90+7 минуте. Дубль Гальего принес Осасуне победу над Леганесом

Предоставляем вашему вниманию обзор матча 32-го тура Ла Лиги, в котором "Осасуна" одолела "Леганес" (2:1).

Победу "рохильос" принёс 33-летний ветеран Энрик Гальего. Сначала он открыл счёт в матче блестящим ударом через себя, а после вырвал для своего команды победу в компенсированное время, замкнув подачу с углового.

"Осасуна" — "Леганес" 2:1

Голы: Гальего, 9, 90+7 — Авилес, 50