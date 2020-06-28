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Гол ударом через себя и победный на 90+7 минуте. Дубль Гальего принес Осасуне победу над Леганесом
Энрик Гальего был в ударе
Предоставляем вашему вниманию обзор матча 32-го тура Ла Лиги, в котором "Осасуна" одолела "Леганес" (2:1).
Победу "рохильос" принёс 33-летний ветеран Энрик Гальего. Сначала он открыл счёт в матче блестящим ударом через себя, а после вырвал для своего команды победу в компенсированное время, замкнув подачу с углового.
"Осасуна" — "Леганес" 2:1
Голы: Гальего, 9, 90+7 — Авилес, 50
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Фанат АПЛ
28.06.2020 в 18:17
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