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Гол ударом через себя и победный на 90+7 минуте. Дубль Гальего принес Осасуне победу над Леганесом

Испания
(1 голосов)

Энрик Гальего был в ударе

Гол ударом через себя и победный на 90+7 минуте. Дубль Гальего принес Осасуне победу над Леганесом
Новина українською

Предоставляем вашему вниманию обзор матча 32-го тура Ла Лиги, в котором "Осасуна" одолела "Леганес" (2:1).

Победу "рохильос" принёс 33-летний ветеран Энрик Гальего. Сначала он открыл счёт в матче блестящим ударом через себя, а после вырвал для своего команды победу в компенсированное время, замкнув подачу с углового.

"Осасуна" — "Леганес" 2:1

Голы: Гальего, 9, 90+7 — Авилес, 50

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В статье: Осасуна (Памплона) Леганес
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Комментарии (1)
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Фанат АПЛ
28.06.2020 в 18:17
А по факту Сельта-Атлетико видео!!! Как всегда тупости вылезают...на сайте какие-то студенты наверное работают!
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