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Игроки Барсы раскритиковали Сетьена в раздевалке после ничьи с Сельтой

Испания
(2 голосов)

Футболисты "блауграны" считают, что могут остатся без трофеев с такой игрой

Игроки Барсы раскритиковали Сетьена в раздевалке после ничьи с Сельтой
Новина українською

Испанское издание Marca сообщает, что у игроков "Барселоны" ухудшились взаимоотношения с наставником каталонцев Кике Сетьеном.

Вчера, 27-го июня "Барса" сыграла вничью с "Сельтой" 2:2 в рамках 32-го тура Ла Лиги.

По информации источника, в раздевалке после этого поединка футболисты "сине-гранатовых" раскритиковали тактику главного тренера, а также упрекали за корректировки, которые Сетьен внес в игру каталонцев по ходу встречи.

Marca утверждает, что между тренерским штабом и футболистами нету гармонии и понимания. Игроки не согласны с методами наставника и считают, что если ничего не измениться, то "Барселона" останется без трофеев в конце этого сезона.

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В статье: Барселона Сельта (Виго) Ла Лига Кике Сетьен
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Источник:
Marca
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Комментарии (3)
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Dr. House (Подолье)
28.06.2020 в 19:01
Да поставьте наконец-то Месси играющим и.о главного тренера. А там, если опять не получится, то может Хави подъедет.
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+2
0
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Инспектор ( )
28.06.2020 в 18:43
Не понятно, кто мешает им играть. Может Перес ?
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+5
0
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Spokoyno (Киев)
28.06.2020 в 18:42
З одного боку зважаючи результати відношення не можуть бути гарними, утім поява новини у РЕАЛьно заангажованому ЗМІ потребує перевірки. І питання по Ернесто 2 хочу... налагодити гру і можу виглядає, що знаходяться зовсім в інших площинах.
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+1
-3


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