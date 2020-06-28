Игроки Барсы раскритиковали Сетьена в раздевалке после ничьи с Сельтой

Испанское издание Marca сообщает, что у игроков "Барселоны" ухудшились взаимоотношения с наставником каталонцев Кике Сетьеном.

Вчера, 27-го июня "Барса" сыграла вничью с "Сельтой" 2:2 в рамках 32-го тура Ла Лиги.

По информации источника, в раздевалке после этого поединка футболисты "сине-гранатовых" раскритиковали тактику главного тренера, а также упрекали за корректировки, которые Сетьен внес в игру каталонцев по ходу встречи.

Marca утверждает, что между тренерским штабом и футболистами нету гармонии и понимания. Игроки не согласны с методами наставника и считают, что если ничего не измениться, то "Барселона" останется без трофеев в конце этого сезона.