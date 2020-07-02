Отмазаться не вышло: прокуратура требует суда над Бензема за шантаж Вальбуэна

Казалось бы, история с шантажом Матье Вальбуэна интимным видео с его участием давно позади, но французское правосудие так не считает.

Сегодня прокуратура Парижа потребовала суда над Каримом Бензема и еще четырьмя подозреваемыми, которые поучаствовали в грязной истории, сообщает L’Equipe.

Это уже вторая попытка прокуроров засудить Бензема по этому делу. В июле 2017-го Кассационный суд отказался отправлять футболиста на скамью подсудимых, мотивируя это отсутствием прямых улик против него.

Тем не менее, закрыть дело адвокатам Бензема не удалось - в декабре прошлого года Высший Апелляционный суд Франции отклонил их жалобу относительно законности дела и отправил его на повторное расследование. С тех пор над футболистом вновь замаячила угроза тюремного заключения.

Напомним, Бензема и еще полдюжины подозреваемых в шантаже Вальбуэна впервые задержали еще в ноябре 2015-го. Организатором преступления полиция считает друга детства форварда "Реала" Карима Зенати, который якобы и втянул в это дело Бензема.

Примечательно, что в 2015-м на несколько дней арестовывали другого известного футболиста Джибриля Сиссе, но быстро освободили и сегодня он в списке подозреваемых в шантаже не числится.

Бензема та история аукнулась пожизненным отстранением от матчей французской сборной, которая без него дошла до финала Евро-2016 и выиграла ЧМ-2018.