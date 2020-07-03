Реал теряет ключевого защитника после игры с Хетафе

Вчера мадридский "Реал" добыл очень непростую победу над "Хетафе". В конце первого тайма был заменен Рафаэль Варан. После сильного удара, французу мяч попал в висок.

Как сообщает Marca, серьезной травмы у Варана не обнаружено, сейчас он испытывает боль в шее. Зинедин Зидан предоставит ему отдых в ближайшем матче против "Атлетика".

Его место, точно так же как в игре против "Хетафе", займет Эдер Милитао. Молодой бразилец отыграл вчера один тайм и в целом получил хорошую оценку за свое выступление.

Отметим, что сейчас "сливочные" опережают "Барселону" на четыре пункта.