Команда Лунина против лидера. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кадис - Овьедо

Если в нескольких предыдущих матчах Андрей Лунин, в силу несостоятельности соперников остро атаковать, мог немного перевести дыхание, то в 38-м туре ожидается настоящее испытание.

"Овьедо" сыграет в гостях против лидера турнирной таблицы "Кадиса". Матч начнется 04.07.2020 в 22:45. Смотрим вместе прямую онлайн трансляцию.