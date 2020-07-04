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Команда Лунина против лидера. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кадис - Овьедо

Испания
(1 голосов)

Кадис - Овьедо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Команда Лунина против лидера. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кадис - Овьедо
UA-Футбол
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Если в нескольких предыдущих матчах Андрей Лунин, в силу несостоятельности соперников остро атаковать, мог немного перевести дыхание, то в 38-м туре ожидается настоящее испытание.

"Овьедо" сыграет в гостях против лидера турнирной таблицы "Кадиса". Матч начнется 04.07.2020 в 22:45. Смотрим вместе прямую онлайн трансляцию.

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В статье: Сегунда Овьедо (Испания) Кадис Андрей Лунин
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