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Команда Лунина против лидера. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кадис - Овьедо
Кадис - Овьедо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Если в нескольких предыдущих матчах Андрей Лунин, в силу несостоятельности соперников остро атаковать, мог немного перевести дыхание, то в 38-м туре ожидается настоящее испытание.
"Овьедо" сыграет в гостях против лидера турнирной таблицы "Кадиса". Матч начнется 04.07.2020 в 22:45. Смотрим вместе прямую онлайн трансляцию.
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