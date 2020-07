Френки де Йонг вернулся в общую группу Барселоны

Каталонская "Барселона" продолжает подготовку к ближайшем матчу Ла Лиги. После травмы возобновился один из основных игроков.

Вновь в общей группе работает Френки де Йонг. Голландец, который в сезоне уже отыграл 38 матчей, пропустил последних пять игр каталонцев.

LIVE NOW

Watch the first minutes of training ahead of the derby.

https://t.co/YJEDucFany pic.twitter.com/yvaUKyGepD