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Френки де Йонг вернулся в общую группу Барселоны
Однако в дерби он не сыграет
Каталонская "Барселона" продолжает подготовку к ближайшем матчу Ла Лиги. После травмы возобновился один из основных игроков.
Вновь в общей группе работает Френки де Йонг. Голландец, который в сезоне уже отыграл 38 матчей, пропустил последних пять игр каталонцев.
LIVE NOW— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 7, 2020
Watch the first minutes of training ahead of the derby.
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Однако, не стоит ждать де Йонга в дерби против "Эспаньола", которое пройдет завтра. Голландец оказался вне заявки "Барселоны".
SQUAD LIST #BarçaEspanyol pic.twitter.com/dSUlcYH0Vu— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 7, 2020
Напомним, что сейчас каталонцы продолжают погоню за "Реалом", который их опережает на четыре пункта.