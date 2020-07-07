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Френки де Йонг вернулся в общую группу Барселоны

Испания
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Однако в дерби он не сыграет

Френки де Йонг вернулся в общую группу Барселоны
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" продолжает подготовку к ближайшем матчу Ла Лиги. После травмы возобновился один из основных игроков.

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Вновь в общей группе работает Френки де Йонг. Голландец, который в сезоне уже отыграл 38 матчей, пропустил последних пять игр каталонцев.

Однако, не стоит ждать де Йонга в дерби против "Эспаньола", которое пройдет завтра. Голландец оказался вне заявки "Барселоны".

Напомним, что сейчас каталонцы продолжают погоню за "Реалом", который их опережает на четыре пункта.

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В статье: Барселона Френки де Йонг
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