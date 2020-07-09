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Ярмоленко получит нового тренера. Пеллегрини возглавил Бетис

Испания
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Чилиец подписал контракт с испанским клубом до лета 2023 года

Ярмоленко получит нового тренера. Пеллегрини возглавил Бетис
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Официальный сайт "Бетиса" обьявил о назначенни Мануэля Пеллегрини на пост главного тренера команды.

Контракт подписан до 30 июня 2023 года. Чилийский специалист приступит к работе в испанском клубе со следующего сезона.

За свою карьеру 66-летний Пеллегрини успел поработать в "Вильярреале", мадридском "Реале", "Малаге", "Манчестер Сити" и "Вест Хэме".

На данный момент "Бетис" после 35 туров занимает 13 строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

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В статье: Мануэль Пеллегрини Бетис (Севилья)
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