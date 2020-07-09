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Ярмоленко получит нового тренера. Пеллегрини возглавил Бетис
Чилиец подписал контракт с испанским клубом до лета 2023 года
Официальный сайт "Бетиса" обьявил о назначенни Мануэля Пеллегрини на пост главного тренера команды.
Контракт подписан до 30 июня 2023 года. Чилийский специалист приступит к работе в испанском клубе со следующего сезона.
За свою карьеру 66-летний Пеллегрини успел поработать в "Вильярреале", мадридском "Реале", "Малаге", "Манчестер Сити" и "Вест Хэме".
На данный момент "Бетис" после 35 туров занимает 13 строчку в турнирной таблице Ла Лиги.
???? OFICIAL | Manuel Pellegrini, entrenador del #RealBetis a partir de la próxima temporada ????????????— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) July 9, 2020
¡Bienvenido! ????????????
➡ https://t.co/Yn8vyu9gO1 pic.twitter.com/CcVAJ2QgEX