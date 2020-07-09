Ярмоленко получит нового тренера. Пеллегрини возглавил Бетис

Официальный сайт "Бетиса" обьявил о назначенни Мануэля Пеллегрини на пост главного тренера команды.

Контракт подписан до 30 июня 2023 года. Чилийский специалист приступит к работе в испанском клубе со следующего сезона.

За свою карьеру 66-летний Пеллегрини успел поработать в "Вильярреале", мадридском "Реале", "Малаге", "Манчестер Сити" и "Вест Хэме".

На данный момент "Бетис" после 35 туров занимает 13 строчку в турнирной таблице Ла Лиги.