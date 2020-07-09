Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пике добирался на Камп Ноу на матч с Эспаньолом на велосипеде
Защитник "Барсы" поддержал акцию защиты окружающей среды
Вчера, в матче 35-го тура Ла Лиги "Барселона" минимально обыграла "Эспаньол" 1:0.
Защитник "блауграны" Жерард Пике выбрал довольный необычний для известного футболиста способ, чтобы добраться до стадиона на этот поединок.
В среду, испанец принял участие в городской кампании, направленной на то, чтобы люди снова катались на велосипедах во благо окружающей среды в эпоху коронавируса, отправившись на своем велосипеде на каталонское дерби.
Видео поездки Пике, которую засняли очевидцы на улицах города
????♂️????️ Piqué llegó al Camp Nou... ¡en bicicleta!pic.twitter.com/cnCBYRyAIw— MARCA (@marca) July 8, 2020