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Пике добирался на Камп Ноу на матч с Эспаньолом на велосипеде

Испания
(1 голосов)

Защитник "Барсы" поддержал акцию защиты окружающей среды

Пике добирался на Камп Ноу на матч с Эспаньолом на велосипеде
Новина українською

Вчера, в матче 35-го тура Ла Лиги "Барселона" минимально обыграла "Эспаньол" 1:0.

Защитник "блауграны" Жерард Пике выбрал довольный необычний для известного футболиста способ, чтобы добраться до стадиона на этот поединок.

В среду, испанец принял участие в городской кампании, направленной на то, чтобы люди снова катались на велосипедах во благо окружающей среды в эпоху коронавируса, отправившись на своем велосипеде на каталонское дерби.

Видео поездки Пике, которую засняли очевидцы на улицах города

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В статье: Херард Пике Барселона Камп Ноу Эспаньол (Барселона)
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Комментарии (4)
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Algrab (Костопiль)
09.07.2020 в 17:33
Щось промайнуло на екрані....
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PiterCantrope (Франківськ)
09.07.2020 в 17:15
То електровелосипед. Видно, що ззаду мотор-колесо,а в рамі батареї.
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Думитреску (Новомосковск)
09.07.2020 в 16:15
ВелИсипеде???!!!!!!!!! Гы,гы,гы
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Думитреску (Новомосковск)
09.07.2020 в 16:52
Исправили, молодцы какие.
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