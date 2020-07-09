Пике добирался на Камп Ноу на матч с Эспаньолом на велосипеде

Вчера, в матче 35-го тура Ла Лиги "Барселона" минимально обыграла "Эспаньол" 1:0.

Защитник "блауграны" Жерард Пике выбрал довольный необычний для известного футболиста способ, чтобы добраться до стадиона на этот поединок.

В среду, испанец принял участие в городской кампании, направленной на то, чтобы люди снова катались на велосипедах во благо окружающей среды в эпоху коронавируса, отправившись на своем велосипеде на каталонское дерби.

Видео поездки Пике, которую засняли очевидцы на улицах города