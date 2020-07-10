Герой футбольного дня. Эвер Банега

Героем матча против "Атлетика" в составе "Севильи" наравне с Эвер Банегой может называться Мунир Эль-Хаддади. Аргентинец играл со старта, а вот испанец появился на поле на 64-й минуте. И именно после его выхода "Севилья" изменила ход игры, направив его в нужном для себя направлении.

На 68-й минуте Мунир заработал штрафной аккуратно на радиусе штрафной площади. Эвер Банега оттуда забросил мяч в сетку, словно рукой. Кстати, стоит обратить внимание на прием игроков "Атлетика" с построением стенки. Шесть футболистов перекрыли ближний угол, а седьмой, - Икер Муньяин, - расположился в горизонтальном положении позади, чтобы перекрыть траекторию при прыжке партнеров. Выглядело это крайне хитро и забавно.

Но на практике оказалось неэффективно. Мастер Банега нашел щель и верхом отправил мяч именно в верхний угол ворот Унай Симона.

Этот гол стал лишь третьим для полузащитника "Севильи" в тридцать одном матче Ла Лиги. Хотя это не удивительно, ведь он выполняет на поле иные функции и никогда не был бомбардиром. Его личный рекорд результативности в чемпионате – шесть голов (за "Интер"), в Испании наибольше забивал пять голов за чемпионат (за "Севилью").

Более привычно для Эвер Банеги – ассистировать. Он входит в топ-10 лучших ассистентов Ла Лиги (семь результативных передач, шестое место). И во вчерашнем матче, кроме забитого мяча, продемонстрировал то, в чем силен – отдал на Мунира вот такую ​​голевую передачу.

Именно благодаря действиям этих двух футболистов "Севилья" ушла от потери очков в матче с "Атлетиком". Благодаря этой победе нервионцы сохранили отрыв от "Вильярреала" в шесть очков за три тура до конца. Эта победа может оказаться ключевой в борьбе "Севильи" за Лигу чемпионов.

Однако Банега не сыграет за команду Лопетеги в следующем сезоне ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Со следующего сезона опытный аргентинец будет играть за "Аль-Шабаб", с которым уже подписал контракт.

Осталось три матча. И в этих матчах Банега готов выкладываться на максимуме возможностей.