Бензема - лучший игрок июня в Ла Лиге

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге.

В июня француз сыграл в 5 матчах чемпионата Испании, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

В текущем сезоне 32-летний нападающий идет вторым в гонке бомбардиров испанского национального первенства, имея в своем активе 17 забитых мячей.

???? @Benzema is the #LaLigaSantander Player of the Month for June.



???? @realmadriden ???? pic.twitter.com/v15YuVB4Zk