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Бензема - лучший игрок июня в Ла Лиге
За прошедший месяц Карим забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу
Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге.
В июня француз сыграл в 5 матчах чемпионата Испании, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
В текущем сезоне 32-летний нападающий идет вторым в гонке бомбардиров испанского национального первенства, имея в своем активе 17 забитых мячей.
???? @Benzema is the #LaLigaSantander Player of the Month for June.— LaLiga English (@LaLigaEN) July 10, 2020
???? @realmadriden ???? pic.twitter.com/v15YuVB4Zk
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Комментарии (5)
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hardcorepwnz (Украина)
10.07.2020 в 17:33
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.07.2020 в 16:55
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Algrab (Костопiль)
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hardcorepwnz (Украина)
10.07.2020 в 17:36
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Algrab (Костопiль)
10.07.2020 в 18:03
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