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Бензема - лучший игрок июня в Ла Лиге

Испания
(1 голосов)

За прошедший месяц Карим забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу

Бензема - лучший игрок июня в Ла Лиге
Новина українською

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге.

В июня француз сыграл в 5 матчах чемпионата Испании, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

В текущем сезоне 32-летний нападающий идет вторым в гонке бомбардиров испанского национального первенства, имея в своем активе 17 забитых мячей.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Ла Лига
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Комментарии (5)
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hardcorepwnz (Украина)
10.07.2020 в 17:33
Карим The Dream! Заслуженно
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.07.2020 в 16:55
Сейчас выйдет очередной фельетон о том , как незаслуженно Бензема стал лучшим игроком июня вместо сами знаете кого...
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+2
0
Algrab (Костопiль)
10.07.2020 в 17:12
Та це все Перес- рецидивіст
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
10.07.2020 в 17:36
Повесть на 3 страницы о бедном Вальбуэна, несостоявшемся зеке Кариме и проплаченных голосованиях
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+2
0
Algrab (Костопiль)
10.07.2020 в 18:03
" Нет повести печальнее на свете, чем повесть об олене и ФК Барселона..."
+1
0


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