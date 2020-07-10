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СМИ: Барселона согласовала контракт с Мартинесом

Испания
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Но все зависит от Коутиньо

СМИ: Барселона согласовала контракт с Мартинесом
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Каталонская "Барселона" не оставляет надежд подписать Лаутаро Мартинеса. Руководство продолжает вести долгие переговоры.

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Как сообщает ESPN, действующий чемпион Испании согласовал с форвардом условия личного контракта. Аргентинец давно готов перебраться в Испанию, но последнее слово будет за "Интером".

Сообщается, что миланская сторона не хочет, чтобы в сделку были включены игроки каталонцев, а была выплачена сумма целиком. Чтобы осуществить переход, "Барселона" надеется продать летом Филиппе Коутиньо.

Именно на эти деньги они намеренны осуществить трансфер. Также могут быть проданы Иван Ракитич и Нельсон Семеду.

В текущем сезоне Мартинес 17 голов в 38 матчах, но его результативность после карантина существенно снизилась.

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В статье: Барселона Интер (Милан) Филиппе Коутиньо Лаутаро Мартинес
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