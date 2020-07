СМИ: Барселона согласовала контракт с Мартинесом

Каталонская "Барселона" не оставляет надежд подписать Лаутаро Мартинеса. Руководство продолжает вести долгие переговоры.

Как сообщает ESPN, действующий чемпион Испании согласовал с форвардом условия личного контракта. Аргентинец давно готов перебраться в Испанию, но последнее слово будет за "Интером".

Сообщается, что миланская сторона не хочет, чтобы в сделку были включены игроки каталонцев, а была выплачена сумма целиком. Чтобы осуществить переход, "Барселона" надеется продать летом Филиппе Коутиньо.

Именно на эти деньги они намеренны осуществить трансфер. Также могут быть проданы Иван Ракитич и Нельсон Семеду.

Lautaro Martinez is close to joining international teammate Lionel Messi at Barcelona next season, sources have told ESPN. https://t.co/y2jY7552MG