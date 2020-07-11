Куртуа в шаге от рекорда Реала по сухим матчам в чемпионате

"Реал" в пятницу обыграл "Алавес" в матче 35-го тура чемпионата Испании (2:0).

Благодаря этому результату голкипер "сливочных" Тибо Куртуа продлил серию из "сухих" матчей до 5, всего у него уже 18 таких игр в Ла Лиге этого сезона.

Рекордсменом "Реала" по числу сухих матчей за сезон в чемпионате является Франсиско Буйо (19 игр в сезоне-1986/87).

Ранее Куртуа выигрывал премию лучшего голкипера Примеры в 2013-м и 2014-м годах.