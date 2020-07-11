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Куртуа в шаге от рекорда Реала по сухим матчам в чемпионате

Испания
(1 голосов)

Оборона "сливочных" очень надежна в последнее время

Куртуа в шаге от рекорда Реала по сухим матчам в чемпионате
Новина українською

"Реал" в пятницу обыграл "Алавес" в матче 35-го тура чемпионата Испании (2:0).

Благодаря этому результату голкипер "сливочных" Тибо Куртуа продлил серию из "сухих" матчей до 5, всего у него уже 18 таких игр в Ла Лиге этого сезона.

Рекордсменом "Реала" по числу сухих матчей за сезон в чемпионате является Франсиско Буйо (19 игр в сезоне-1986/87).

Ранее Куртуа выигрывал премию лучшего голкипера Примеры в 2013-м и 2014-м годах.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Комментарии (6)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.07.2020 в 11:07
Это обманчивая "стабильность"...В этом сезоне арбитры не назначили 4 пенальти в ворота Реала и отменили три гола, забитых по всем правилам в ворота Реала. Также, как косвенный фактор, в этом сезоне арбитры обязаны были удалить Рамоса - два раза и Карвахаля - три раза. Всё - за грубую игру...Потенциально, в меньшинстве, Реал мог пропустить ещё 2-3 гола.. Вот и считайте реальный показатель Куртуа.
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0
-4
Algrab (Костопiль)
11.07.2020 в 11:15
І не вилучили Зідана разів з двадцять
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+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.07.2020 в 11:48
Мені цього істерика трохи жаль. Уяви, як важко йому постійно воювати як Дон Кіхот із вітряними млинами? Біда в тім , що він дійсно вірить в свій особливий статус: такого собі борця проти системи, і щиро не розуміє, чого з нього тут всі сміються і тримають за дурбелика.
+3
0
Algrab (Костопiль)
11.07.2020 в 11:56
А мені нагадує мультфільм " Мауглі", коли Каа питає Багіру, а вона все стверджує " Да, да, и земляним червяком..."
+2
0
zago43
11.07.2020 в 11:03
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
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simargl (Чернигов)
11.07.2020 в 10:43
Стабильность Без шансов для Лунина... увы.
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+2
0


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