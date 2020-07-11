Испания
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Куртуа в шаге от рекорда Реала по сухим матчам в чемпионате
Оборона "сливочных" очень надежна в последнее время
"Реал" в пятницу обыграл "Алавес" в матче 35-го тура чемпионата Испании (2:0).
Благодаря этому результату голкипер "сливочных" Тибо Куртуа продлил серию из "сухих" матчей до 5, всего у него уже 18 таких игр в Ла Лиге этого сезона.
Рекордсменом "Реала" по числу сухих матчей за сезон в чемпионате является Франсиско Буйо (19 игр в сезоне-1986/87).
Ранее Куртуа выигрывал премию лучшего голкипера Примеры в 2013-м и 2014-м годах.
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Комментарии (6)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.07.2020 в 11:07
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Algrab (Костопiль)
11.07.2020 в 11:15
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
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Algrab (Костопiль)
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zago43
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simargl (Чернигов)
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