Месси сделал 20 ассистов в Ла Лиге и повторил лучший показатель чемпионата за 11 лет

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде играет против "Вальядолида" (1:0 - второй там).

Счет в поединке открыл полузащитник каталонцев Артуро Видаль. Голевую на чилийца отдал капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси.

Этот голевой пас стал для аргентинца 20-м в текущем сезоне Ла Лиги. По информации Opta Sports, 33-летний Месси побил свой личный рекорд по этому показателю и повторил результат экс-хавбека "Барсы" Хави в сезоне 2008/09.