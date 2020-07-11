  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Месси сделал 20 ассистов в Ла Лиге и повторил лучший показатель чемпионата за 11 лет
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси сделал 20 ассистов в Ла Лиге и повторил лучший показатель чемпионата за 11 лет

Испания
(1 голосов)

В сезоне 2008/09 Хави отдал 20 результативных передач

Месси сделал 20 ассистов в Ла Лиге и повторил лучший показатель чемпионата за 11 лет
Новина українською

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде играет против "Вальядолида" (1:0 - второй там).

Счет в поединке открыл полузащитник каталонцев Артуро Видаль. Голевую на чилийца отдал капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси.

Этот голевой пас стал для аргентинца 20-м в текущем сезоне Ла Лиги. По информации Opta Sports, 33-летний Месси побил свой личный рекорд по этому показателю и повторил результат экс-хавбека "Барсы" Хави в сезоне 2008/09.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Хави Ла Лига Вальядолид (Испания)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Opta
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...