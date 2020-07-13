  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Эльче - Альбасете. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Сегунды
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эльче - Альбасете. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Сегунды

Испания
(1 голосов)

Эльче - Альбасете: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 13.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Эльче - Альбасете. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Сегунды
UA-Футбол
Новина українською

"Альбасете" находится в зоне вылета, однако имеет шансы спастись. Однако для этого Роману Зозуле и компании нужно набирать как можно больше очков в заключительных турах чемпионата. В матче с "Эльче" желательно – три очка. Соперник – из когорты середняков, "Альбасете" больше нужна победа.

Матч 40-го тура Сегунды "Эльче" - "Альбасете" состоится 13-го июля 2020-го года в 22:45. Смотрим прямую видеотрансляцию благодаря сигналу MEGOGO. Доступно без регистрации.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Зозуля Чемпионат Испании Альбасете (Испания) Эльче (Испания)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...