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Эльче - Альбасете. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Сегунды
Эльче - Альбасете: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 13.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
"Альбасете" находится в зоне вылета, однако имеет шансы спастись. Однако для этого Роману Зозуле и компании нужно набирать как можно больше очков в заключительных турах чемпионата. В матче с "Эльче" желательно – три очка. Соперник – из когорты середняков, "Альбасете" больше нужна победа.
Матч 40-го тура Сегунды "Эльче" - "Альбасете" состоится 13-го июля 2020-го года в 22:45. Смотрим прямую видеотрансляцию благодаря сигналу MEGOGO. Доступно без регистрации.
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