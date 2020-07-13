Эльче - Альбасете. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Сегунды

"Альбасете" находится в зоне вылета, однако имеет шансы спастись. Однако для этого Роману Зозуле и компании нужно набирать как можно больше очков в заключительных турах чемпионата. В матче с "Эльче" желательно – три очка. Соперник – из когорты середняков, "Альбасете" больше нужна победа.

Матч 40-го тура Сегунды "Эльче" - "Альбасете" состоится 13-го июля 2020-го года в 22:45. Смотрим прямую видеотрансляцию благодаря сигналу MEGOGO. Доступно без регистрации.