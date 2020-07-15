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Зидан о конфликте с Бэйлом: Боже мой, ну что за вопросы?

Испания
(1 голосов)

Наставник "сливочных" отрицает конфликт с валлийцем

Зидан о конфликте с Бэйлом: Боже мой, ну что за вопросы?
Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался насчет слухов о конфликте с вингером "сливочных" Гаретом Бэйлом.

"Боже мой, ну что за вопросы? Люди пытаются придумать конфликт между нами, но они ничего не добьются. Мы все едины. Гарет, Хамес - у нас у всех одна цель", - сказал Зидан.

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В статье: Гарет Бэйл Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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