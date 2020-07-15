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Зидан о конфликте с Бэйлом: Боже мой, ну что за вопросы?
Наставник "сливочных" отрицает конфликт с валлийцем
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался насчет слухов о конфликте с вингером "сливочных" Гаретом Бэйлом.
"Боже мой, ну что за вопросы? Люди пытаются придумать конфликт между нами, но они ничего не добьются. Мы все едины. Гарет, Хамес - у нас у всех одна цель", - сказал Зидан.
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Источник:As
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