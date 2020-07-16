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Реал продлил контракт с серией FIFA до 2025 года

Испания
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В FIFA представлены реальные лица игроков, формы и стадион "сливочных"

Реал продлил контракт с серией FIFA до 2025 года
Новина українською

Мадридский "Реал" продлил контракт с EA Sports. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

Футбольный симулятор FIFA использует реальные лица игроков "сливочных", фирменные празднования футболистов. Также в игре официально представлена домашняя арена мадридцев - "Сантьяго Бернабеу".

Релиз новой FIFA 21 запланирован на 9 октября этого года.

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В статье: FIFA Реал (Мадрид)
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