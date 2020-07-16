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Реал продлил контракт с серией FIFA до 2025 года
В FIFA представлены реальные лица игроков, формы и стадион "сливочных"
Мадридский "Реал" продлил контракт с EA Sports. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.
Футбольный симулятор FIFA использует реальные лица игроков "сливочных", фирменные празднования футболистов. Также в игре официально представлена домашняя арена мадридцев - "Сантьяго Бернабеу".
Релиз новой FIFA 21 запланирован на 9 октября этого года.
¡5️⃣ años más!— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 16, 2020
???? ¡Hemos renovado nuestro acuerdo con @EASPORTSFIFA hasta 2025! ????#RealMadrid
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