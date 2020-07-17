Сетьен: Я в чем-то согласен с Месси, самокритика нужна, но поражение от Осасуны – это слишком

Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен высказался после поражения от "Осасуны" (1:2) в рамках вчерашнего матча Ла Лиги. Цитирует наставника "сине-гранатовых" AS.

"Абсолютно несправедливое поражение, это даже слишком. Я не ожидал, что одна из команд выиграет все матчи после рестарта, но "Реал" на пути к этому. Сегодня нам было непросто подойти к воротам – соперник организованно защищал штрафную площадку. Я несу ответственность за это, но верю, что у нас получится стать другим коллективом".

"В ЛЧ мы выйдем на поле с полной отдачей. Слова Месси? Я в чем-то согласен с Лео, самокритика нужна. Буду ли я тренером "Барселоны" в этой Лиге чемпионов? Я надеюсь, что да, но не знаю наверняка".

????????️SETIÉN: "¿MESSI? Estoy DE ACUERDO con él en ALGUNAS COSAS. Tenemos que hacer autocrítica".



¡A las 0:03h, #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/ZlkJxDUROs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 16, 2020

Отметим, что "сине-гранатовые" впервые за 8,5 лет проиграли "Осасуне", впервые с ноября 2018 года уступили дома (тогда поражение нанес "Бетис" Сетьена), а также в первый раз с 2014-го не выиграли ни чемпионат, ни Кубок Испании.