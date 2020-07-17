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Сетьен: Я в чем-то согласен с Месси, самокритика нужна, но поражение от Осасуны – это слишком

Испания
(1 голосов)

Кике, остаешься?

Сетьен: Я в чем-то согласен с Месси, самокритика нужна, но поражение от Осасуны – это слишком
Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен высказался после поражения от "Осасуны" (1:2) в рамках вчерашнего матча Ла Лиги. Цитирует наставника "сине-гранатовых" AS.

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"Абсолютно несправедливое поражение, это даже слишком. Я не ожидал, что одна из команд выиграет все матчи после рестарта, но "Реал" на пути к этому. Сегодня нам было непросто подойти к воротам – соперник организованно защищал штрафную площадку. Я несу ответственность за это, но верю, что у нас получится стать другим коллективом".

"В ЛЧ мы выйдем на поле с полной отдачей. Слова Месси? Я в чем-то согласен с Лео, самокритика нужна. Буду ли я тренером "Барселоны" в этой Лиге чемпионов? Я надеюсь, что да, но не знаю наверняка".

Отметим, что "сине-гранатовые" впервые за 8,5 лет проиграли "Осасуне", впервые с ноября 2018 года уступили дома (тогда поражение нанес "Бетис" Сетьена), а также в первый раз с 2014-го не выиграли ни чемпионат, ни Кубок Испании.

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В статье: Лионель Месси Лига чемпионов Барселона Кике Сетьен
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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metall5291 (Kharkiv)
17.07.2020 в 10:27
Посмотрим, останется ли Сетьен тренером. Могут и погнать, а в чем он виноват? В том, что только Месси с Суаресом пока еще на уровне? В селекции, до которой у него не могли дойти руки? Козла отпущения найти, конечно, можно. Но это не решение проблемы.
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